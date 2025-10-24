HAOS U ARENI! Pobili se navijači Partizana

KOŠARKAŠI Partizana i Pariza sastali su se u šestom kolu Evrolige, a tokom prvog poluvremena viđen je opšti haos na tribinama.

FOTO: N. Skenderija

Naime, došlo je do brutalne tuče na delu tribine na kom se nalaze vatreni navijači Partizana. Pojavili su se i snimci iz Beogradske arene, koji pokazuju sukob međđu "grobarima".

Direktno iza koša došlo je do velikog sukoba i fizičkog obračuna pojedinih navijača.

Međusobna tuča Grobara na meču protiv Pariza pic.twitter.com/8M7CMCKrcm — FantomBeograda (@FantomBeograda) October 24, 2025

