HAOS U ARENI! Pobili se navijači Partizana
KOŠARKAŠI Partizana i Pariza sastali su se u šestom kolu Evrolige, a tokom prvog poluvremena viđen je opšti haos na tribinama.
Naime, došlo je do brutalne tuče na delu tribine na kom se nalaze vatreni navijači Partizana. Pojavili su se i snimci iz Beogradske arene, koji pokazuju sukob međđu "grobarima".
Direktno iza koša došlo je do velikog sukoba i fizičkog obračuna pojedinih navijača.
