Košarka

KAKO ĆE "DELIJE" DA REAGUJU? Vasilije Micić imao šta da kaže o Partizanu

Новости онлајн

24. 10. 2025. u 20:33

KOŠARKAŠ reprezentacije Srbije i Hapoela iz Tel Aviva govorio je o Partizanu i Olimpijakosu.

КАКО ЋЕ ДЕЛИЈЕ ДА РЕАГУЈУ? Василије Мицић имао шта да каже о Партизану

FOTO: FIBA.Basketball

Micić je nahvalio Partizan, svog nekadašnjeg rivala iz vremena dok je branio boje Zvezde: 

Ponovo sledi ciklus od tri utakmice u kratkom roku, obaveze u domaćem prvenstvu, potom Partizan i Olimpijakos tokom narednog duplog kola Evrolige. 

- Imamo utakmicu u domaćoj ligi, i za nas je to jednako važno. Slede dve izuzetno teške utakmice - protiv Olimpijakosa i Partizana. Partizan je jak tim koji vodi Željko Obradović, a Olimpijakos je ekipa sa fajnal fora - rekao je Micić.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao Kro Kapa na borbu u Beogradu
Ostali sportovi

0 1

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao "Kro Kapa" na borbu u Beogradu

Sa posebnom emocijom borilački fanovi sećaju se čuvenog meča u Japanu 2005. godine između dve apsolutne legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Fjodora Jemeljanenka, koji je pobrao sve simpatije borilačkog sveta. Svojevremeno najiščekivaniji MMA meč svih vremena uživo u Saitama Areni pratilo je 10.000 navijača, dok su kraj malih ekrana, milioni ljudi posmatrali pobedu legendarnog ruskog "imperatora", a sada ih je, posle tačno dve decenije, sudbina ponovo spojila.

24. 10. 2025. u 21:47

Politika
Tenis
Fudbal