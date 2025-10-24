KAKO ĆE "DELIJE" DA REAGUJU? Vasilije Micić imao šta da kaže o Partizanu

KOŠARKAŠ reprezentacije Srbije i Hapoela iz Tel Aviva govorio je o Partizanu i Olimpijakosu.

FOTO: FIBA.Basketball

Micić je nahvalio Partizan, svog nekadašnjeg rivala iz vremena dok je branio boje Zvezde:

Ponovo sledi ciklus od tri utakmice u kratkom roku, obaveze u domaćem prvenstvu, potom Partizan i Olimpijakos tokom narednog duplog kola Evrolige.

- Imamo utakmicu u domaćoj ligi, i za nas je to jednako važno. Slede dve izuzetno teške utakmice - protiv Olimpijakosa i Partizana. Partizan je jak tim koji vodi Željko Obradović, a Olimpijakos je ekipa sa fajnal fora - rekao je Micić.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć