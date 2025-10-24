Košarka

SAVO U NEBESKOM TIMU: Komemoracija Draganu Saviću, legendi kraljevačke košarke

Goran Ćirović

24. 10. 2025. u 11:00

Komemorativnim skupom u sali Skupštine grada, Kraljevčani su se oprostili od legendarnog košarkaša ovdašnje Sloge, priznatog sudije, delegata i sportskog radnika Dragana Savića Sava, preminulog posle duge i teške bolesti u svojoj 69. godini.

САВО У НЕБЕСКОМ ТИМУ: Комеморација Драгану Савићу, легенди краљевачке кошарке

G.Šljivić

Kao član zlatne generacije „belih“ osamdesetih godina prošlog veka koja je izborila plasman i potom dve godine igrala u elitnom košaraškom društvu tadašnje SFRJ, Dragan Savić je ostao zlatnim slovima upisan u istoriju sporta grada na Ibru.

G.Šljivić

 

- Legendarni Savo priružio se nebeskom timu svojih nekadašnjih, počivših saigrača u belom dresu – Gordana Čoga Markovića, Tomislava Džigija Andrića i Vladimira Dašića, velikih asova igre pod obručima – upsano je, pored ostalog, u Knjigu žalosti.

G.Šljivić

 

Uz članove porodice i rodbinu, komemoraciji su prisustvovali i prijatelji, poznanici, nekadašnji saigrači, sportski rivali, treneri, sudije, današnji prvotimci Sloge i brojni poštovaoci.

