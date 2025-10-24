„MALENE“ U DUDOVOJ ŠUMI: Nastavlja se nacionalni šampionat za košarkašice
Jednu pobedu i tri poraza ostvarile su košarkašice Kraljeva na otvaranju nove sezone što je najslabiji start „malenih“ u prvenstvu minulih nekoliko godina.
Pred Kraljevčankama je i u 5. kolu Prve ženske lige Srbije veoma težak ispit pošto putuju za Suboticu gde će sutra (19.00), u popularnoj „Dudovoj šumi“, snage odmeriti protiv domaćeg Spartaka.
Subotičanke su u prva četiri kola zabeležile polovičan učinak, dve pobede i dva poraza, dok su košarkašice Kraljeva u minulih osam međusobnih susreta upisale sedam trijumfa.
