„MALENE“ U DUDOVOJ ŠUMI: Nastavlja se nacionalni šampionat za košarkašice

Goran Ćirović

24. 10. 2025. u 10:20

Jednu pobedu i tri poraza ostvarile su košarkašice Kraljeva na otvaranju nove sezone što je najslabiji start „malenih“ u prvenstvu minulih nekoliko godina.

G.Šljivić (arhiva)

Pred Kraljevčankama je i u 5. kolu Prve ženske lige Srbije veoma težak ispit pošto putuju za Suboticu gde će sutra (19.00), u popularnoj „Dudovoj šumi“, snage odmeriti protiv domaćeg Spartaka.

Subotičanke su u prva četiri kola zabeležile polovičan učinak, dve pobede i dva poraza, dok su košarkašice Kraljeva u minulih osam međusobnih susreta upisale sedam trijumfa.

