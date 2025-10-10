HUMANITARNI MEMORIJALNI TURNIR „ANJA RADONJIĆ“: U Paraćinu ovog vikenda, uz otvaranje košarkaškog terena

ŽENSKI košarkaški klubovi: OKK Paraćin, KKŽ Crvena zvezda Beograd, Topolčanka Bačka Topola, UŽKK Student Niš, ŽKK Rudar 1903, Vojvodina 021 Novi Sad, Trepča Kosovska Mitrovica i Sloga Sevojno, nastupiće ovog vikenda u Paraćinu na Humanitarnom memorijalnom turniru „Anja Radonjić“.

Foto: Z. Rašić

Utakmice se organizuju na terenima SRC „7. Juli“ u Paraćinu u znak sećanja na sugrađanku koja je preminula nakon tragičnog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Istim povodom u nedelju, 12. oktobra od 12 časova svečano će biti otvoren renovirani košarkaški teren neposredno uz Halu sportova.

Odmah nakon svečanosti, na novom terenu snage će odmeriti OKK Paraćin i KKŽ Crvena zvezda.