HUMANITARNI MEMORIJALNI TURNIR „ANJA RADONJIĆ“: U Paraćinu ovog vikenda, uz otvaranje košarkaškog terena
ŽENSKI košarkaški klubovi: OKK Paraćin, KKŽ Crvena zvezda Beograd, Topolčanka Bačka Topola, UŽKK Student Niš, ŽKK Rudar 1903, Vojvodina 021 Novi Sad, Trepča Kosovska Mitrovica i Sloga Sevojno, nastupiće ovog vikenda u Paraćinu na Humanitarnom memorijalnom turniru „Anja Radonjić“.
Utakmice se organizuju na terenima SRC „7. Juli“ u Paraćinu u znak sećanja na sugrađanku koja je preminula nakon tragičnog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.
Istim povodom u nedelju, 12. oktobra od 12 časova svečano će biti otvoren renovirani košarkaški teren neposredno uz Halu sportova.
Odmah nakon svečanosti, na novom terenu snage će odmeriti OKK Paraćin i KKŽ Crvena zvezda.
