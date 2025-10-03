Košarka

BRUKA I SRAMOTA! Sudija umalo iskasapio Partizan, oglasio se i bivši igrač crno-belih, pa poslao brutalnu poruku Evroligi (VIDEO)

03. 10. 2025. u 07:50

PARTIZAN je preživeo Armani. A malo je nedostajalo da prospu veliku prednost i na kraju uz pomoć sudija izgube usred Beograda.

U poslednjem minutu utakmice 2. kola, tačnije 48 sekundi pre kraja, pri rezultatu 80:75 za crno-bele, sudije su dosudile peti faul Džabariju Parkeru. Procena je bila da je faulirao Leandra Bolmara. Odluku je doneo Letonac Kristaps Konstantinovs.

Međutim, usporeni snimak je pokazao da Parker nije bio ni blizu Bolmara, a kamoli ga faulirao. Naprotiv, Bolmaro je proklizao i sam sebe sapleo. Naravno, bes klupe i navijača, nije uticao na sudije. Armani je smanjio na 80:76, potom je Bolmaro stigao do skoka u napadu, a Gudurić smanjio na 80:78. Imao je srpski reprezentativac priliku da trojkom donese pobedu svom timu, ali je promašio. Tako je na neki način i "prikrio" skandaloznu odluku sudija.

Saša Pavlović, nekadašnji as Partizan burno je negodovao zbog ove sramne odluke arbitara. Imao je čak četiri poruke na Instagramu na ovu temu.

- Hoće li ovog sudiju kazniti zbog ove odluke? I kolika kazna ga čeka? Koliko utakmica?", pisao je Saša Pavlović besan zbog situacije kada je Bolmaro dobio slobodna bacanja za "bacanje" u prazno.

Pavlović ima i apel čelnicima takmičenja koji gađa pravo u metu.

- Promenite pravilo. U poslednja dva minuta meča može da se uzme čelendž za sviran faul. Ionako ne vide... Sva nova pravila su protiv igrača i trenera. Hajde da uradimo nešto oko sudija. U košarci se radi o igračima, ne o sudijama... - dodao je Pavlović. 

Ipak, na kraju je Gudurić spasao sudije, jer je promašio šut za pobnedu Armanija. 

