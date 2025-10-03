BRUKA I SRAMOTA! Sudija umalo iskasapio Partizan, oglasio se i bivši igrač crno-belih, pa poslao brutalnu poruku Evroligi (VIDEO)
PARTIZAN je preživeo Armani. A malo je nedostajalo da prospu veliku prednost i na kraju uz pomoć sudija izgube usred Beograda.
U poslednjem minutu utakmice 2. kola, tačnije 48 sekundi pre kraja, pri rezultatu 80:75 za crno-bele, sudije su dosudile peti faul Džabariju Parkeru. Procena je bila da je faulirao Leandra Bolmara. Odluku je doneo Letonac Kristaps Konstantinovs.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Međutim, usporeni snimak je pokazao da Parker nije bio ni blizu Bolmara, a kamoli ga faulirao. Naprotiv, Bolmaro je proklizao i sam sebe sapleo. Naravno, bes klupe i navijača, nije uticao na sudije. Armani je smanjio na 80:76, potom je Bolmaro stigao do skoka u napadu, a Gudurić smanjio na 80:78. Imao je srpski reprezentativac priliku da trojkom donese pobedu svom timu, ali je promašio. Tako je na neki način i "prikrio" skandaloznu odluku sudija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Saša Pavlović, nekadašnji as Partizan burno je negodovao zbog ove sramne odluke arbitara. Imao je čak četiri poruke na Instagramu na ovu temu.
- Hoće li ovog sudiju kazniti zbog ove odluke? I kolika kazna ga čeka? Koliko utakmica?", pisao je Saša Pavlović besan zbog situacije kada je Bolmaro dobio slobodna bacanja za "bacanje" u prazno.
Pavlović ima i apel čelnicima takmičenja koji gađa pravo u metu.
- Promenite pravilo. U poslednja dva minuta meča može da se uzme čelendž za sviran faul. Ionako ne vide... Sva nova pravila su protiv igrača i trenera. Hajde da uradimo nešto oko sudija. U košarci se radi o igračima, ne o sudijama... - dodao je Pavlović.
Ipak, na kraju je Gudurić spasao sudije, jer je promašio šut za pobnedu Armanija.
PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!
PORTO nastavlja svoju perfektnu sezonu večeras na Dragau“ gde će od 21.00 ugostiti Crvenu zvezdu u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. „Zmajevi“ pod vođstvom novog trenera Frančeska Fariolija izgledaju nezaustavljivo – osam utakmica, osam pobeda, uz samo jedan primljen gol. Sa druge strane, šampion Srbije dolazi u Portugaliju posle remija sa Seltikom (1:1 )u prvom kolu, svestan da svaki naredni meč može biti ključan u borbi za prolaz dalje.
02. 10. 2025. u 07:30
"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)
Hamad Međedović se povukao sa mastersa u Šangaju posle serije skandala.
02. 10. 2025. u 17:00
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)