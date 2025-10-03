BRUKA I SRAMOTA! Sudija umalo iskasapio Partizan, oglasio se i bivši igrač crno-belih, pa poslao brutalnu poruku Evroligi (VIDEO)

PARTIZAN je preživeo Armani. A malo je nedostajalo da prospu veliku prednost i na kraju uz pomoć sudija izgube usred Beograda.

Foto: Printskrin

U poslednjem minutu utakmice 2. kola, tačnije 48 sekundi pre kraja, pri rezultatu 80:75 za crno-bele, sudije su dosudile peti faul Džabariju Parkeru. Procena je bila da je faulirao Leandra Bolmara. Odluku je doneo Letonac Kristaps Konstantinovs.

There is no way Euroleague refs called a foul for this. Absolutely shame. pic.twitter.com/NwYHbWkjzp — Euroleague Centel (@EuroleagueCT) October 2, 2025

Međutim, usporeni snimak je pokazao da Parker nije bio ni blizu Bolmara, a kamoli ga faulirao. Naprotiv, Bolmaro je proklizao i sam sebe sapleo. Naravno, bes klupe i navijača, nije uticao na sudije. Armani je smanjio na 80:76, potom je Bolmaro stigao do skoka u napadu, a Gudurić smanjio na 80:78. Imao je srpski reprezentativac priliku da trojkom donese pobedu svom timu, ali je promašio. Tako je na neki način i "prikrio" skandaloznu odluku sudija.

Saša Pavlović, nekadašnji as Partizan burno je negodovao zbog ove sramne odluke arbitara. Imao je čak četiri poruke na Instagramu na ovu temu.

- Hoće li ovog sudiju kazniti zbog ove odluke? I kolika kazna ga čeka? Koliko utakmica?", pisao je Saša Pavlović besan zbog situacije kada je Bolmaro dobio slobodna bacanja za "bacanje" u prazno.

Pavlović ima i apel čelnicima takmičenja koji gađa pravo u metu.

- Promenite pravilo. U poslednja dva minuta meča može da se uzme čelendž za sviran faul. Ionako ne vide... Sva nova pravila su protiv igrača i trenera. Hajde da uradimo nešto oko sudija. U košarci se radi o igračima, ne o sudijama... - dodao je Pavlović.

Ipak, na kraju je Gudurić spasao sudije, jer je promašio šut za pobnedu Armanija.