Košarka

BASKET U CENTRU: Mladi Zrenjaninci "radno", pod obručima, obeležili evropsku nedelju sporta

Б. Грујић

24. 09. 2025. u 22:10

Preko stotinu najmlađih basketaša, učenika zrenjaninskih osnovnih škola, u okviru evropske nedelje sporta, ukrasilo je turnir pod otvorenim nebom, ispred Gradske kuće.

Na glavnom gradskom trgu, klinci su “peglali” 3x3 basket, uz aplauze brojnih gledalaca, a na kraju za nijansu bolji od ostalih bili su učenici OŠ Dositej Obradović, koji su u velikom finalu savladali vršnjake iz OŠ Petar Petrović Njegoš.
 
Ono što je, osim brojnih sjajnih poteza, zakucavanja, kros overa, driblinga, bilo lepo je što su i devojčice bile deo spektakla i imale priliku da zajedno sa dečacima igraju basket.

