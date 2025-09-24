BASKET U CENTRU: Mladi Zrenjaninci "radno", pod obručima, obeležili evropsku nedelju sporta
Preko stotinu najmlađih basketaša, učenika zrenjaninskih osnovnih škola, u okviru evropske nedelje sporta, ukrasilo je turnir pod otvorenim nebom, ispred Gradske kuće.
OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima
Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.
24. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
