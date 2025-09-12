"GROBARI" BUKVALNO ZAPALILI TAŠMAJDAN: Tokom meča Partizan - Paok reagovali i vatrogasci
NEVEROVATNE scene viđene su na Tašmajdanu gde je Partizan ponovo igrao košarkaški meč na otvorenom.
Partizan je protiv PAOK-a igrao prijateljski meč na Tašmajdanu, atmosfera je sve vreme fantastična, a u jednom trenutku "grobari" su bukvalno zapalili atmosferu i to kada je nekoliko baklji palo pored semafora i napravila manji požar.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U jednom trenutku baklje su pale tik uz teren, pa je Obradović morao da pozove navijače da se smire i da prestanu sa bacanjem pirotehnike na teren. Ubrzo su reagovali vatrogasci, pa je požar lokalizovan i ugašen.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)