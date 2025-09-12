Košarka

"GROBARI" BUKVALNO ZAPALILI TAŠMAJDAN: Tokom meča Partizan - Paok reagovali i vatrogasci

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 09. 2025. u 22:16

NEVEROVATNE scene viđene su na Tašmajdanu gde je Partizan ponovo igrao košarkaški meč na otvorenom.

FOTO: Ata images

Partizan je protiv PAOK-a igrao prijateljski meč na Tašmajdanu, atmosfera je sve vreme fantastična, a u jednom trenutku "grobari" su bukvalno zapalili atmosferu i to kada je nekoliko baklji palo pored semafora i napravila manji požar.

U jednom trenutku baklje su pale tik uz teren, pa je Obradović morao da pozove navijače da se smire i da prestanu sa bacanjem pirotehnike na teren. Ubrzo su reagovali vatrogasci, pa je požar lokalizovan i ugašen.

