Košarka

PARTIZANU PRIPAO SPEKTAKL NA TAŠMAJDANU: Crno-beli pobdili PAOK u sjajnoj atmosferi (FOTO/VIDEO)

Časlav Vuković

12. 09. 2025. u 20:39

PARTIZAN je pobedio PAOK sa 96:87 (28:16, 25:32, 20:21, 23:18) u sjajnoj atmosferi na "Tašmajdanu" u sklopu turnira "Open air".

FOTO: Ata images

Nošeni podrškom sa tribina crno-beli su odlično otvorili utakmicu i posle 10 minuta igre imali su prednost od 12 razlike - 28:16.

Ipak, gosti iz Soluna su bili sjajni u napadu u drugom kvartalu i uspeli su da smanje zaostatak rivala, pa se na obavezan veliki odmor otišlo sa 53:48 u korist tima Željka Obradovića.

Grčki klub je nastavio da igra dobro i uspeo je čak tokom četvrtog perioda da pređe u vođstvo - 77:78. No, usledio jak odgovor Partizana koji se serijom 19:9 prelomio susret i trijumfovao.

Ova pobeda dodatno dobija na značaju, ako se zna da u timu crno-belih nisu bili Karlik i Tajrik Džons, Aleksej Pokuševski, Frenk Nilikina, Vanja Marinković i Isak Bonga.

Najefikasniji kod Partizana bio je Dvejn Vašington koji je brojao do 21, pratio ga je Sterling Braun sa 18. 

Podsetimo, Beograđani prvi zvanični meč u novoj sezoni igraju 30. septembra kada gostuju Dubaiju na startu Evrolige.

Do tad Partizan će odigrati turnri u Austrliji, gde će mu jedan od rivala biti Panatinaikos.

