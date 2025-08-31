POVREDA ZA POVREDOM: Nakon Bogdana Bogdanovića još jedan košarkaš završio učešće na Evrobasketu
Nakon Bogdana Bogdanovića još jedan košarkaš na turniru je završio učešće na Evrobasketu,
Na kontinentalnom šampionatu do daljeg neće nastupati reprezentativac Letonije, Andrejs Gražulis koji je upravo u jučerašnjem meču protiv naše reprezentacije doživeo povredu stopala koja ga onemogućava da dalje nastupa.
Gražulis se povredio na samom startu meča sa Orlovima, na parketu je proveo samo dva minuta kada se povredio zbog čega je morao da ode put svlačionice ne bi li mu se ukazala pomoć, međutim nije se više vraćao u igru. A, i neće do kraja prvenstva.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)