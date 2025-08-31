POVREDA ZA POVREDOM: Nakon Bogdana Bogdanovića još jedan košarkaš završio učešće na Evrobasketu

Nakon Bogdana Bogdanovića još jedan košarkaš na turniru je završio učešće na Evrobasketu,

Foto Pixabay free images

Na kontinentalnom šampionatu do daljeg neće nastupati reprezentativac Letonije, Andrejs Gražulis koji je upravo u jučerašnjem meču protiv naše reprezentacije doživeo povredu stopala koja ga onemogućava da dalje nastupa.

Gražulis se povredio na samom startu meča sa Orlovima, na parketu je proveo samo dva minuta kada se povredio zbog čega je morao da ode put svlačionice ne bi li mu se ukazala pomoć, međutim nije se više vraćao u igru. A, i neće do kraja prvenstva.

