DRAMA, PA SLAVLJE! Srbija osvojila medalju na Svetskom prvenstvu u basketu 3x3!

Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 je na FIBA Svetskom prvenstvu 2025 u Ulan Batoru osvojila je bronzanu medalju zauzevši treće mesto dramatičnom pobedom nad Nemačkom od 21:16.

Foto: Jutjub / FIBA

Nakon što su naši basketaši ostali bez finala šampionata planete jer su u polufinalu deklasirani od Švajcaraca rezultatom 21:11, činilo se da će bar do bronze doći s manje muka, jer im je rival bila Nemačka, koju su nokautirali na kraju grupne faze (21:9), a koja je imala manje vremena za predah nakon poraza od Španije sa 21:15.

Ali...

Povreda Strahinje Stojačića (koleno) bila je jedan razlog za lošiju partiju od očekivane, ali je, poput Švajcarske, i Nemačka ranim vođstvom uzdrmala samopouzdanje "orlova".

"Panceri" su lako poveli sa šest razlike, imali i 11:5 na malo manje od pet minuta do kraja, kada je iskusni Majstorović pokrenuo našu selekciju.

Detalj sa utakmice Srbija - Nemačka na Svetskom prvenstvu u basketu 3 na 3 / Foto: Jutjub / FIBA

Njegov dalekometni pogodak je primakao Srbe na 11:8, a kada se tom naletu pridružio i Branković, semafor je pokazao da naši vode, 12:11 na tri minuta do završetka.

Posle narednih 60 sekundi, Nemačka je imala prednost, 15:13, pa se u poslednja dva minuta ušlo se, za nijansu, boljom igrom "pancera", ali i sa skoro dvostruko većim brojem njihovih prekršaja (9:5), što ih je skupo koštalo i u polufinalu...

Ovoga puta, Srbija je uspela da "obriše" zaostatak na minut do završetka, potom je šut Baraća iz velike udaljenosti, iz okreta, bio neprecizan, pa su uz 49 preostalih sekundi Nemci došli u priliku da povedu.

Nisu to uspeli, a kaznio ih je Branković dvojkom. Gizman je uzvratio efektnim zakucavanjem, a Srbija, sa +1, prokockala svoju narednu akciju. Ipak, Nemci nisu uspeli da poentiraju i izjednače, napravili su prekršaj, pa je 4,1 sekund do kraja na liniju penala stao Barać i pogodio jednom. Bila je to najava kome će pripasti pobeda, time i bronzana medalja, što je potvrdio Majstorović svojim penalima.





Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu