NOVI KOŠAKAŠKI POTRES: Bogdan Bogdanović za saigrača dobio bivšeg prvog pika NBA drafta (VIDEO)

Bogdan Bogdanović ne samo da više nije košarkaš Atlanta hoksa, već mu je u novom klubu - stiglo i dodatno pojačanje.

FOTO: Srđan Januš

Podsetimo, Bogdanović će karijeru nastaviti u Los Anđeles klipersima.

A tamo je došao i Ben Simons.

To je potvrdio predsednik košarkaških operacija američkog kluba Lorens Frenk.







Australijski košarkaš je 2016. godine izabran kao prvi pik na NBA draftu od strane Filadelfije. On je od 2016. do 2022. igrao za Filadelfiju, a potom je bio član Bruklina.

Simons je u karijeri odigrao 365 utakmica u NBA ligi. On je ove sezone za Bruklin prosečno ostvarivao 6,2 poena, 6,9 asistencija i 5,2 skoka po meču.

Iako plejmejker, Simonsovu NBA karijeru obeležila je pomalo neverovatna činjenica da trojke, maltene uopšte, ne šutira.

Zapravo, kada je dao svoju prvu, i to posle "milion godina", maltene je ustanovljen praznik u Filadelfiji...

Pogledajte sve njegove trojke koje je dao za ovih devet godina u NBA ligi:

Klipersi će njegovim angažmanom imati dodatno zanimljiv sastav.

Naime, startni plejmejker Klipersa je Džejms Harden. Bek-šuter je Norman Pauel, a tu je i Kris Dan. Na "trojci" je Kavai Lenard. Ako po strani sad ostavimo "visoke" igrače (Derik Džouns Junior kao krilni centar i Ivica Zubac pd košem, uz svesrdnu pomoć Nikole Batuma), Bogdanović bio mogao da bude deo vrlo ozbiljne, u ofanzivnom smislu, spoljne linije - u kojoj bi u istom momentu na parketu mogli da budu Harden - "Bogi" - Lenard. A tu je sada i potuno nepredvidivi Simons...

Bogdan Bogdanović - statistika

Ove sezone, Bogdanovićeve brojke nisu impresivne kao što su umele da budu. Zapravo, prvi put od 2017/2018 ima manji košgeterski prosek od 11,8 poena po meču.

Trenutno, posle 24 odigrane utakmice, prosek mu je tačno 10 poena po takmičarskomnastupu, uz 2,8 skoka i dve asistencije. Šut iz igre mu je najlošiji od dolaska u NBA, samo 37,1% uspešnosti, a i preciznost kada se o trojkama radi je najniža od kada je zaigrao u najjačoj ligi sveta, 30,1%. Ipak, ne treba smetnuti s uma koliko su povrede omele "Bogija" da pokaže sve ono što ume, a upravo je "ispresecanost" nastupa i onemogućila da uđe u formu na koju je navikao ljubitelje košarke. Primera radi, prošle sezone proseci su mu bili 16,9 poena, 3,4 skoka i 3,1 asistencija, uz šut iz igre od 42,8%, a 37,4% što se tiče trojki.

NBA tabela

Na vrhu Zapadne konferencije je Oklahoma sa 43-9, sledi Memfis sa 35-17, te Denver našeg asa Nikole Jokića sa 35-19. Klipersi su šesti sa 29-23, a ispred njih su još i Hjuston (33-20) i gradski rival, Los Anđeles Lejkersi, sa učinkom 32-19.

U Istočnoj konferenciji vode Klivlend (43-10), Boston (38-16), Njujork (34-18)...

Nova sezona NBA lige

Ligaški deo nadmetanja traje do 13. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 obavezne utakmice.

Ol-star utakmice (tri umesto jedne) u skroz novom formatu održavaju se 16. februara u San Francisku, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 15. do 18. aprila, a dan kasnije, 19. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa.

Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 5. jun, a moguća majstorica igrala bi se 22. juna.

---

