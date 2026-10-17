"JA SAM SE PRIPREMAO ZA OVO" Vučić: Naučio sam da istrpim ono što mnogi ne mogu

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o svim protestima koji su bili aktuelni tokom njegovih mandata

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- Ja sam se pripremao za sve to. Znao sam da centar Beograda i Novog Sada ne može da trpi nacionalno opredeljene lidere i uradiće sve da se to ne dogodi. Krvave košulje, Srbija protiv nasilja, 1 od 5 miliona. Hiljade raznih čuda, patke, jedne, druge. Bunili se protiv Beograda na vodi, sad na fontani na Slaviji, koju smo mi napravili. Uradili spomenik Stefanu Nemanji, najvećeg vajara današnjice doveli. Tu se okupljaju. Deset godina je prošlo od kad smo postavili tu fontanu. Deset godina ta fontana radio, prelepa je, a najviše vole da se tu okupljaju. Idu mnogo češće u Beograd na vodi nego ja. Ja sam se pripremao za sve te udare, naučio da istrpim ono što drugi ne mogu. "Vučić je uspeo, jer trpi kao zver" i sviđa mi se ta rečenica Grbića. Ono što mi danas prija u trenutku kad nemam nikakvu funkciju... danas predlažem rešenja, planove, za budućnost. Opsednut sam time. Vidim da moji protivnici nisu time opsednuti. Jedini san im je da nekoga sklone i da sebe postave u fotelju. Moji veliki snove pobeđivaće nemanje njihovih snova - kaže Vučić.