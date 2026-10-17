PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje na Kurir televiziji.

Foto: Printscreen

BORBA ZA SRBIJU

- Svakog čoveka oblikuje ono što nasledi i dobije u porodici, socijalnom okruženju, kroz učenje, sopstvena uverenja. Nasledio sam mnogo toga iz porodice, kriz detinjstvo, kao i svako drugi. Pomenuli ste nešto što je meni važno - ja sam bezbroj puta govorio kako postoje ljudi koji dožive taj momenat i da padaju i da se ponovo podižu i da nije jednostavnio kada se pada više puta. Kada ste govorili o odbrani nacionalnih interesa, ljudi u Srbiji ne znaju, koliko je težak proces donošenja odluka. Ponekad vam se desi da vam opet bude neprihvaćeno, da bude bezbroj kritika, iako drugačiju odluku niste mogli da donesete. Ne želim da kukam, planiram da vodim Vladu, potrebna je hrabrost, odlučnost, želja i strast. Ono što nam jeste nedostajalo, to je da češće i više obilazimo ljude. To sam se trudio u ovoj kampanji takođe. Išao sam čak i kad sam mislio da nema smisla. Što se tiče te borbe, verujem da svako od nas voli Srbiju. Sinoć sam u Lazarevcu rekao nešto što je malo pogrešno. Rekao sam da oni ne vole Srbiju, mi volimo. I oni vole Srbiju. Važno je pitanje ko Srbiju može da učini uspešnom. Izbor rukovodstva jedne zemlje je najvažniji. Emirati su bili duplo nerazbijeniji od Libije. Pre 52 godine Bin Zajed stariji poljubio je libijsko tle i rekao da se nada kako će Emirati tako izgledati, Pogledajte kako danas izgleda zemlja koja ima 5 puta maenj nafte od Emirata, a kako izgleda Libija. Ljudi misle da je stabilnost dinara zauvek data, jer ova deca se ne sećaju ili jedva da su se rodili kad je neki Šoškić bio guvernekr, pa kad ustanete pogledate kurs dinara, pa koja je vremenska prognoza. Ovo je prvi put u našoj istoriji da imamo stabilan kurs i ljudi misle da se to neće mmenjati na lošije. Hoće, plaćali smo ih na mnogo načina. Mnogo pogrešnih i neracionalnih odluka. Morate najteže odluke da donesete, za svoj narod i zemlju - ističe Vučić.

Foto: Printscreen Aleksandar Vučić na Kurir Tv

O PRITISCIMA NA PORODICU I "SPONTANOSTI"

- Nadam se da nijedna majka nije prošla kroz ono što je moja. Toliko mržnje sa svih njihovih medija, mnogo neistina, laži. To je neko sve plaćao i mnogo je plaćao. Mislim da smo danas dobili podatke prve, koliko košta jedan dan da bi imali dominaciju na mrežama. To je preko milion evra dnevno. Kada čujete reč "spontano" u politici, okrenite se i idite na drugu stranu i razmislite ko stoji iza toga. To sam naučio sa 25 godina. U životu ne postoji ništa slično, politici ponajmanje - dodaje Vučić.

- Nadam se da nijedna majka nije prošla kroz ono što je moja. Toliko mržnje sa svih njihovih medija, mnogo neistina, laži. To je neko sve plaćao i mnogo je plaćao. Mislim da smo danas dobili podatke prve, koliko košta jedan dan da bi imali dominaciju na mrežama. To je preko milion evra dnevno. Kada čujete reč "spontano" u politici, okrenite se i idite na drugu stranu - dodaje Vučić.

"POLICAJAC MI UDARIO ŠAMAR"

- Kad sam studirao na Pravnom fakultetu, studenti misle sve pripada nama, mi smo budućnost. Svi su išli na demonstracije, Bane Lečić, Žarko Jokanović. Nema srca onaj koji u mladosti nije bio bundžija i levičar, a nema ni razuma ako je to u starosti. Imam tu sreću da sam tada bio starmali. Ja sam išao na utakmice, pa sam možda to doživljavao drugačije. Prvi put sam pobegao iz škole, 12 godina sam imao, 1982. godina je bila. Zvezda-Cibona i Zvezda-Barselona. Vikali smo "Mrzim Cibonu". Ja sam vikao iz petnih žila "Mrzim Cibonu". Policajac Avram me izvede i lupi mi šamar. Ćelav, veliki, brčiće imao, jak, sposoban čovek. Prati klince. Ja sam ga gledao očima prepunim besa, gneva. Onda sam tako išao na tribinu dugo, dugo, dugo... svuda po bivšoj Jugoslaviji. Tu sam naučio šta je pravo prijateljstvo. U Vinkovcima su nas sačekali Dinamovi navijači. Njih je bilo ne manje od 100. Potegli kamenice, obore mi druga, nije bio u fizički najboljem stanju, Mršav, nikakav, izašao sam, dovukao ga do voza i ubacio ga unutra. Tad mi je rekao: "Znaš, od svih ovih velikih, ja bih ostavo i nikad se ne bih izvukao, a od tebe mali, takvog žgoljavog, mršavog i nikakvog zapamtiću to, hvala ti!" Naučite da primate udarce, da zadajete. Nisam voleo, kad smo išli u Maksimir, jedan od boljih drugara bio mnogo jači od mene, jednog od Dinamovih navijača isto u Vinkovcima, oborio je krenuo da ga udari, uhvatio sam ga za ruku "Nemoj kad te molim". Svi se naljutili na mene, nisam hteo da pripadam čoporu i da se iživljam nekome na zemlji. Oni koji se iživljavaju nad ljudima na zemlji su samo čopor hijena. Na fakultetu sam se suprotstavljao njima iako nisam bio za Miloševića. Nadam sam se da budem advokat. Majka mi kupovala knjige, čitaj Filota, Filu, Veljka Guberinića. Spremao sam se, to mi je bio san. Sve se ispostavilo i 1993. kreno drugi put - ističe Vučić.

ULAZAK U SRS I UPOZNAVANjE SA VOJISLAVOM ŠEŠELjEM

- Javio se da sam postavio pitanje o Vens-Ovenovom planu. Snimali su vhs kamerama. Pogledali su to i pozvali me. Poslali su me na radio Indeks, pa su javili Šešelju, da ima malog koji nije glup. Šešelj me pozvao da me upozna. Nisam ubek bio u pravu, brat i ja smo teško podneli pad Krajine. Te večeri smo tražili da se ide na ulice. Mladost, buntovnički duh, žao mi je našeg naroda. Nosili smo pomoć našim ljudima, bile su to žestoke svađe sa Šešeljem. Svađe koje su se ticale borbe za interes našeg naroda. Nije bilo ličnih sukoba - kaže Vučić.

MINISTAR INFORMISANjA

- 1996/1997. vidite... prošao je Dejton. Duboka američka država nastavlja da ruši Miloševića. Završeno je to u BiH. Gotovo je bilo sa Krajinom. Tada kreće žestok pritisak spolja da se politika Srbije promeni. Cepanje Jugoslavije i ponovna fragmentacija srpskog naroda. Što se nije desilo od kad je Aleksandar Prvi Ujedinitelj uspeo da Srbe spoji u jednu državu. Bilo je potrebno da se stavi pečat na to, skloni Milošević i Srbi okrive za sve. Kreće ogromna podršku nezavisnim medijima i nvo sektoru. Na predsedničkim izborima se videlo da Srbija nešto misli drugačije. Ljudi su glasali za opoziviju i vlast. Vojislav je tada doneo odlulu da uđe u vladu sa Miloševićem. Nije mislio da će mu to nešto doneti. Naprotiv. Dve godine sam bio ministar u gotovo nemogućim uslovima. 1998... 1999. Svi su tada insistirali, trudio sam se da Zakon o informisanju ne bude loš, ali nikad ga ne bih više doneo. Jednom nam stao automobil kod sela Zrze, bilo smo na putu, sa mnom me bio Boško Drobnjak. Pukla je guma. Izlazimo da šetamo, iz žita vidite njih trojicu naoružanih automaskim puškama na 90 metara. I kako se polako udaljavaju. Vidim da su se policajci pomalo uspaničili. Legli i viču nama. Isto to smo videli u Dečanima. Oni su vladali tim prostorom, osim kad policija direknto užđe. 2000. gledate kako uz ogromnu podršku spolja dolaze neki na vlast. Narod je želeo otvoreni odnos sa svetom, mislili da će živeti slobodnije. Čak se i Milošević nije dovoljno bavio ekonomijom, na silu je čuvao Dragana Tomića, Simpo, Jumko, da isplaćuju kakve takve plate. Došli su neki drugi, privatizovali sve. Nisu napravili ništa, nigde, uzeo pare, podelio sa političarima, otpustio ljude - kaže Vučić.

VUČIĆ: PRIPREMAO SAM SE GODINAMA ZA OVE UDARE

- Ja sam se pripremao za sve to. Znao sam da centar Beograda i Novog Sada ne može da trpi nacionalno opredeljene lidere i uradiće sve dase to ne dogodi. Krvave košulje, Srbija protiv nasilja, 1 od 5 miliona. Hiljade raznih čuda, patke, jedne, druge. Bunili se protiv Beograda na vodi, sad na fontani na Slaviji, koju smo mi napravili. Uradili spomenik Stefanu Nemanji, najvećeg vajara današnjice doveli. Tu se okupljaju. Deset godina je prošlo od kad smo postavili tu fontanu. Deset godina ta fontana radio, prelepa je, a najviše vole da se tu okupljaju. Idu mnogo češće u Beograd na vodi nego ja. Ja sam se pripremao za sve te udare, naučio da istrpim ono što drugi ne mogu. "Vučić je uspeo, jer trpi kao zver" i sviđa mi se ta rečenica Grbića. Ono što mi danas prija u trenutku kad nemam nikakvu funkciju... danas predlažem rešenja, planove, za budućnost. Opsednut sam time. Vidim da moji protivnici nisu time opsednuti. Jedini san im je da nekoga sklone i da sebe postave u fotelju. Moji veliki snove pobeđivaće nemanje njihovih snova - kaže Vučić.

RUŠIMO VUČIĆA VUČIĆEVIM ZASLUGAMA

- Tuširaćemo se narandžastom vodom. Svakakvih idiotskih izjava smo se naslušali. Što je nivo obrazovanja niži, to ljudi imaju bolje mišljenje o sebi. Išao sam u Njujork, ta linija je počela da radi godinu dana pre. Radili smo danonoćno da obezbedimo tu liniju. To je najprofitalbilnija linija. Momak je ušao u biznis klasu, vidite da vas mrzi. Šta ću ja sad, vidim mlad čovek, ima 24-25 godina. Ne smeme da se svađam, prepirem. Pitam ga: "Sine, a šta sam to u životu toliko loše uradio". "Ne bih da razgovaram sa vama". "Drago mi je što bi da se voziš avionom koji sam ti ja obezbedio". On me samo polgeda i kaže: "Doviđenja". Drago mi je što sam mu to rekao i što sam znao da on to zna i bez da mu to kažem - kaže Vučić i dodaje:

- Kao kad se Srdanović vozi vozom. Zna da tu nije bilo pruge ni voza. Ja sam srećan što se on vozi vozom.

DRŽAVA 2012. BANKROTIRALA

- 2012. u maju javni dug je svega 53 posto. Međutim, to je lažna slika javnog duga. Bio je mnogo veći. Ulazim u vladu kao prvi potpredsednik. Dinkić kaže da mora da se uzme tri milijarde odmah. Prazna kasa, ostalo je 80 miliona evra. Za penzije treba 360 miliona evra. Javni dug počinje da raste. Srbija bankrotirala. Mali Krstić dolazi kod mene iz Niša. Svako jutro dolazi u pola 7 ujutru. Moramo da smanjimo plate i penzije. Dva meseca krčkam tu odluku, razgovaram sa MMF-om. Moraš da uradiš ono što je Koreja uradila 1991 i 1993. Pogledao sam i doneo odluku da idemo u to. Hoću zemlju da izlečim. Sećam se razgovara sa Dačićem i pokojnim Palmom. Mi smo smanjili za 40 odsto penzije. Moji roditelji kao bogatiji penzioneri su bili na udaru. Nema para, nema prebijene pare. Zato smo mi pretekli Crnu Gori, ispred Severne Makedonije, jer smo sproveli teške mere - rekao je Vučić i dodao:

- Računajte dve milijarde samo za rekonstrukciju bolnica. Moramo da gradimo onkološku bolnicu. Veliki broj ljudi nam umire od raka.

ENORMNI RAST PLATA

- 2014. godine 490 evra, Srbija 330 prosečna plata, znači Crna Gora 50 posto više. Mi danas 1045, u decembru, Crna Gora 1030. Kada smo imali 330, Hrvatska imala 2,7 puta veća primanja. Hrvatska danas ima prosečno veću platu za 44, 45 odsto, tada je bilo 270 posto - kaže Vučić.

NAJVEĆI IZAZOVI NA POČETKU - OLUJE, POPLAVE

- Bio sam kao neiskusni predsednik vlade željan da pomognem na svakom mestu. Išao sam čamcem u Obrenovcu. Pitao me neki momak iz DS: "Došao si ovde samo da bi se slikao?" Nije mi do tada ni palo napamet. Trudili smo se da pomognemo. Smrzao sam se u onoj Gazelo, sećam se Bandića, legendarnog pilota. Mučim se, vidim narod se muči. Danas bih drugačije reagovao. Reagovala je država, ali nikad nije dovoljno brzo - istakao je Vučić.

O GENERALŠTABU

- Ljudima danas izgleda da bi lako preživeli. Mnogi od nas ne bi preživeli da se nismo vakcinisali, da nije bilo respiratora. Krenu brodovi, avioni, odu na drugu destinaciju, dobilo smo veću cenu. Nije vredelo kad avansno platite. To je bilo vreme Robina Huda. Ali ja sam na to ponosan. Gardijan pisao da sam ja rekao Zavodu za zaštitu spomenika da su neradnici, lenji. Oni mislili da ću to da negiram. Rekao bih im danas i da su lopuže. Ova Đukanović radila preko firme svoje ćerke, ima kuću u Marbelji. Ona poštena, a ja nisam. Hteo da uradimo nešto za Beograd, da dobijemo Muzej žrtava NATO agresije, top mesto, dobijete Trampov hotel. Da ne pričam o signalu za ceo scet. 800 i nešto miliona bi bilo ulaganje. Oni kažu da smo mi tu nešto hteli. Oni su u čudu da se ja ne branim. Da mi pričaju lopovčići koji su krali za sebe da biste kupovali kuće po Marbelji. To im je problem, jer ono što sam radio radio sam za svoj narod i to ću raditi u budućnosti. Ja sam dovoljno istreniran i naučen da trpim svakokajke gluposti i primam udarce, kakve oni nisu spremni da primaju - kaže Vučić.

BONUS VIDEO: Fico: Vučić pokazao koliko voli Srbiju, a sad vi pokažite koliko njega