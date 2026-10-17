"SVAKAKVIH IDIOTSKIH IZJAVA SMO SE NASLUŠALI" Vučić: Drago mi je što sam mu to rekao i što sam znao da on to zna i bez da mu to kažem
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o izjavama blokadera.
- Tuširaćemo se narandžastom vodom. Svakakvih idiotskih izjava smo se naslušali. Što je nivo obrazovanja niži, to ljudi imaju bolje mišljenje o sebi. Išao sam u Njujork, ta linija je počela da radi godinu dana pre. Radili smo danonoćno da obezbedimo tu liniju. To je najprofitalbilnija linija. Momak je ušao u biznis klasu, vidite da vas mrzi. Šta ću ja sad, vidim mlad čovek, ima 24-25 godina. Ne smem da se svađam, prepirem. Pitam ga: "Sine, a šta sam to u životu toliko loše uradio". "Ne bih da razgovaram sa vama". "Drago mi je što bi da se voziš avionom koji sam ti ja obezbedio". On me samo polgeda i kaže: "Doviđenja". Drago mi je što sam mu to rekao i što sam znao da on to zna i bez da mu to kažem - kaže Vučić.
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