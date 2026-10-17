Košarka

Nije zaboravio svog mentora: "Svi moramo da učimo od Obradovića i Panatinaikosa"

В.М.

17. 10. 2026. u 10:57

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Trener Hapoela iz Tel Aviva Dimitris Itudis nije krio poštovanje prema Panatinaikosu nakon velike pobede svog tima u Atini rezultatom 91:81. Grčki stručnjak posebno je pohvalio organizaciju atinskog kluba, njegovu kadrovsku strukturu i ljude koji zajedno sa Željkom Obradovićem učestvuju u izgradnji uspešnog sistema.

Није заборавио свог ментора: Сви морамо да учимо од Обрадовића и Панатинаикоса

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Hapoel je u dvorani OAKA naneo Panatinaikosu prvi poraz u Evroligi, a Itudis je nakon utakmice govorio o kvalitetima protivnika i značaju dobrih odnosa između dva kluba.

- Navijači Panatinaikosa su neverovatni, a čitava organizacija kluba funkcioniše na izuzetnom nivou. Želimo da učimo od njih. Dobro je što naše rukovodstvo ima odličan odnos sa ljudima iz Panatinaikosa, jer razgovaramo i razmenjujemo ideje - poručio je Itudis u izjavi za Evroligu.

Prema njegovim rečima, Panatinaikos poseduje igrački kadar sposoban da se bori za najveće trofeje, čak i u periodu kada se suočava sa problemima zbog povreda i odsustva važnih košarkaša.

- Napravili su odličan tim koji može da ide do samog kraja. Ekipa je sastavljena upravo sa takvim ambicijama. Imaju mnogo odsutnih igrača, ali još je rano za konačne zaključke. I za njih i za nas ovo je prilika da izvučemo pouke - istakao je trener Hapoela.

Itudis je zadovoljan i rezultatima svoje ekipe, koja je tokom dve duple nedelje u Evroligi upisala četiri pobede. Ipak, naglasio je da će kontinuitet dobrih partija biti presudan za ostvarenje ciljeva.

- Važno je da budemo konstantni. Četiri pobede tokom dve duple nedelje pokazuju da imamo potencijal. Od svojih igrača i navijača tražim da opravdamo očekivanja - rekao je grčki stručnjak.

Poseban deo svog obraćanja posvetio je ljudima koji imaju važnu ulogu u funkcionisanju Panatinaikosa. Među njima je izdvojio klupske legende Dimitrisa Dijamantidisa, Majka Batistu i Fragiskosa Alvertisa, čije iskustvo i poznavanje kluba predstavljaju značajan oslonac u radu stručnog štaba.

- To je veoma važno za Panatinaikos. Sistem koji čine stručni štab i ljudi uz Željka ima veliki značaj. Klub ima osobe kojima veruje, koje imaju jasnu viziju i čiji je doprinos prepoznatljiv još iz igračkih dana ili kroz rad na rukovodećim funkcijama - objasnio je Itudis.

Na kraju je naglasio da uspeh ne zavisi samo od kvaliteta igrača i trenera, već i od poverenja unutar kluba, kao i podrške ljudi koji najbolje poznaju način rada šefa stručnog štaba.

- Za svakog trenera je veoma važno da uz sebe ima ljude koji ga poznaju i mogu da mu pomognu kada je to potrebno. Dijamantidis, Batist, Alvertis i čitav stručni štab znaju šta rade - zaključio je Itudis.

Pobeda Hapoela tako je, osim značajnog rezultata na evroligaškoj sceni, donela i zanimljive komentare grčkog trenera o tome koliko su organizacija, međusobno poverenje i iskustvo važni za izgradnju ekipe koja želi da se bori za evropski vrh.

Podsetimo, Itudis je čak 13 godina radio kao pomoćnik svog kuma Željka Obradovića u Panatinaikosu i zajedno su osvojili čak pet Evroliga i 11 titula prvaka Grčke.

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