Košarka

Adelman nahvalio Jokića u segmentu koji je malo ko očekivao: "Taj deo njegove igre je prilično potcenjen"

В.М.

17. 10. 2026. u 10:43

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Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman imao je razloga za zadovoljstvo nakon trijumfa nad Los Anđeles Lejkersima, a posebno je istakao učinak Nikole Jokića, čije kvalitete, prema njegovim rečima, mnogi ne vrednuju dovoljno kada je reč o igri u odbrani.

Аделман нахвалио Јокића у сегменту који је мало ко очекивао: Тај део његове игре је прилично потцењен

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Abbie Parr

Denver je u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak nove NBA sezone savladao Lejkerse rezultatom 121:106. Srpski centar još jednom je pokazao koliko znači ekipi, pošto je meč završio sa 17 poena, osam asistencija i šest skokova.

Adelman se nakon utakmice osvrnuo i na saradnju Jokića i Džamala Mareja, naglasivši da mu je bilo važno da vidi koliko su obojica ozbiljno pristupila poslednjoj proveri pred početak takmičarske sezone.

- Videlo se da su večeras bili veoma fokusirani i spremni za igru. Upravo to želite da vidite u poslednjem meču pred početak sezone. Bilo je intenziteta, koncentracije i dobrog rada na obe strane terena - poručio je trener Denvera.

Ipak, Adelman je priznao da ekipa još ima prostora za napredak, posebno kada je reč o izgubljenim loptama. Uprkos tome, ukupna slika igre Nagetsa bila je pozitivna.

Posebno zanimljiv deo njegovog obraćanja odnosio se na Jokićev doprinos u odbrani. Trener je naglasio da srpski košarkaš u tom segmentu često ne dobija priznanje koje zaslužuje.

- Mislim da smo bili agresivni u odbrani pika i rola. To je ono što Jokić radi. Mora da drži loptu i ne dozvoli protivnicima da lako razviju napad. To stalno govorim ljudima, taj deo njegove igre prilično je potcenjen. Ima veoma brze ruke - istakao je Adelman.

Strateg Denvera pohvalio je i ostatak ekipe zbog angažovanja u defanzivi, podsetivši da je upravo takav pristup bio jedna od tema na kojima su insistirali tokom pripremnog perioda.

Za Nagetse je pobeda nad Lejkersima bila poslednja provera pred početak nove sezone, a Jokićeva partija i trenerove pohvale nagoveštavaju koliko će njegova uloga biti važna i u nastavku borbe za najviši plasman u NBA ligi.

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