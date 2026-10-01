Petrović jedini zaslužio prelaznu ocenu kod Orlova: Ništa mi ne znače odbrane, morao sam...
Golman srpske reprezentacije utučen je posle novog poraza.
Nisu uspeli "orlovi" da naprave iznenađenje u Minhenu, doživeli su i treći uzastopni poraz u A diviziji Lige nacija, zbog čega su zakucani za dno tabele u grupi 2. Posle Grčke i Holandije, meru našoj selekciji uzela je i Nemačka (2:0), koja je stvorila ogroman broj prilika i imala potpunu dominaciju.
Pretili su "panceri" iz svih oružja, a da na našem golu nije stajao rasploženi Đorđe Petrović (), mogao je rezultat da bude i katastrofalan po Srbiju. Prvotimac Bornmuta praktično je jedini zaslužio prelaznu ocenu u timu Veljka Paunovića, ali kod udaraca Bišofa u 39. minutu i Virca u 61. minutu nije mogao ništa da učini.
- Imao sam par dobrih intervencija, ali na kraju nismo uspeli da sačuvamo mrežu netaknutom. Morali smo bolje da reagujemo kod prvog pogotka. Ona odbijena lopta je bila 50-50, otišla je njima, nismo zatvorili igrača. Kod drugog sam možda ja mogao bolje da odreagujem. Na te stvari moram da obratim pažnju. Najbitniji je timski učinak, tako da me ne teši mnogo to što sam solidno branio - rekao je Petrović za TV Arenu sport.
On je dodao da je Nemačka dokazala kvalitet, kao i da srpska selekcija ovaj poraz mora da iskoristi da iz njega izvuče pouke.
- Teško je igrati kada ste u niskom bloku. Jako su kvalitetni, iako mislim da smo mi defanzivno bili solidni. Dobra lekcija za sve nas, lekcija za budućnost. Da smo uspeli onu šansu Kostića u prvom poluvremenu da realizujemo, možda bi oni ušli u nervozu i sve bi izgledalo drugačije. Moramo da verujemo u ono što radimo na treningu, da istrajemo i rezultat će doći - poručio je Petrović.
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