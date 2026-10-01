AMERIKANCI OPET POTCENJUJU JOKIĆA! Sramna prognoza bivšeg NBA asa
Trka za MVP nagradu biće ove sezone veoma zanimljiva.
Ostalo je još 20 dana do početka nove sezone u NBA ligi, a već su krenule prognoze o tome ko će biti najbolji pojedinac. Verovali ili ne, ponovo pojedini američki stručnjaci žestoko potcenjuju našeg Nikolu Jokiću (31), kom daju male šanse da se domogne četvrtog MVP trofeja u karijeri.
Ovog puta se u centru pažnje našao Kendrik Perkins (41), analitičar ESPN-a. Osvajač šampionskog prstena 2008. sa Bostonom ne vidi srpskog reprezentativca kao kandidata za najvredniju individualnu nagradu. Njegovi favoriti nisu ni Slovenac Luka Dončić, Francuz Viktor Vembanjama i Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander, već Amerikanac Entoni Edvards.
Nekada sjajni centar od prve zvezde Minesote očekuje da će sjajno sarađivati sa Lamelom Bolom i da će zbog toga imati mnogo bolji učinak u napadu.
- Verujem da će Entoni biti pod pritiskom, ali i da će osvojiti titulu najkorisnijeg igrača ove sezone. Moći će da se prebaci na svoju prirodnu poziciju, a to je dvojka. Davaće koševe igrajući rame uz rame sa Bolom. On će doneti Lamelu samopouzdanje, mislim da će njih dvojica odlično funkcionisati zajedno - objasnio je Perkins.
Bivši član Oklahome, Klivlenda i Nju Orleansa već nekoliko godina radi kao stručni konsultant i poznat je po kontroverznim stavovima. Ipak, sada je otišao korak dalje, pa snažnog Somborca nije uvrstio čak ni među kandidate za visok plasman u MVP trci. Iako je najbolji centar sveta već deceniju stub Denvera i iz sezone u sezonu ima sve bolji učinak i pomera granice kada je reč o statistici.
S druge strane, prema trenutnoj prognozi ESPN-a, prvi kandidat za vredno priznanje je Vembanjama, dok je Jokić na drugoj poziciji, ispred Dončića, Šeja-Gildžesa i Adetokumba.
Preporučujemo
Nikola Jokić u ponoć dobio brutalno pojačanje!
01. 10. 2026. u 07:06
Puče bomba u Koloradu! Denver dovodi plejmejkera koji je oborio NBA rekord
29. 09. 2026. u 10:00
Jokić otkrio sve! Srbin potpisuje novi ugovor sa Denverom, evo kada će se to desiti!
28. 09. 2026. u 20:45
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Spas za milione ljudi: Registrovana jedinstvena vakcina protiv alergije
2026-10-01 11:11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)