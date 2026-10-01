Košarka

AMERIKANCI OPET POTCENJUJU JOKIĆA! Sramna prognoza bivšeg NBA asa

М. З.

01. 10. 2026. u 19:21

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Trka za MVP nagradu biće ove sezone veoma zanimljiva.

АМЕРИКАНЦИ ОПЕТ ПОТЦЕЊУЈУ ЈОКИЋА! Срамна прогноза бившег НБА аса

Foto: AP Photo/David Zalubowski

Ostalo je još 20 dana do početka nove sezone u NBA ligi, a već su krenule prognoze o tome ko će biti najbolji pojedinac. Verovali ili ne, ponovo pojedini američki stručnjaci žestoko potcenjuju našeg Nikolu Jokiću (31), kom daju male šanse da se domogne četvrtog MVP trofeja u karijeri.

Ovog puta se u centru pažnje našao Kendrik Perkins (41), analitičar ESPN-a. Osvajač šampionskog prstena 2008. sa Bostonom ne vidi srpskog reprezentativca kao kandidata za najvredniju individualnu nagradu. Njegovi favoriti nisu ni Slovenac Luka Dončić, Francuz Viktor Vembanjama i Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander, već Amerikanac Entoni Edvards. 

Nekada sjajni centar od prve zvezde Minesote očekuje da će sjajno sarađivati sa Lamelom Bolom i da će zbog toga imati mnogo bolji učinak u napadu. 

- Verujem da će Entoni biti pod pritiskom, ali i da će osvojiti titulu najkorisnijeg igrača ove sezone. Moći će da se prebaci na svoju prirodnu poziciju, a to je dvojka. Davaće koševe igrajući rame uz rame sa Bolom. On će doneti Lamelu samopouzdanje, mislim da će njih dvojica odlično funkcionisati zajedno - objasnio je Perkins.

Bivši član Oklahome, Klivlenda i Nju Orleansa već nekoliko godina radi kao stručni konsultant i poznat je po kontroverznim stavovima. Ipak, sada je otišao korak dalje, pa snažnog Somborca nije uvrstio čak ni među kandidate za visok plasman u MVP trci. Iako je najbolji centar sveta već deceniju stub Denvera i iz sezone u sezonu ima sve bolji učinak i pomera granice kada je reč o statistici.

S druge strane, prema trenutnoj prognozi ESPN-a, prvi kandidat za vredno priznanje je Vembanjama, dok je Jokić na drugoj poziciji, ispred Dončića, Šeja-Gildžesa i Adetokumba.

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