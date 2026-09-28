Itudis pred Zvezdu o Motliju i DŽonsu: Evo šta je rekao o nekadašnjem saigraču Teodosiću!

Izraelci silno motivisani pred gostovanje u Beogradskoj areni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Hapoela su očajno započeli učešće u novoj sezoni Evrolige. Tim iz Tel Aviva je na startu poražen u Sofiji 84:86, ali je rival iz Minhena u jednom trenutku vodio i 18 razlike.

Zbog toga su u izraelskoj ekipi maksimalno oprezni pred dolazak Crvenoj zvezdi, koja je takođe na premijeri izgubili od litvanskog Žalgirisa 77:83.

- Ja mislim da u ovom trenutku nije prioritet da se odmori tim, nego da se razigra, da se mogu stvoriti tandemi i da se može napraviti adekvatna hemija. Mislim da ne postoji trener u Evroligi koji se ne bi složio da se skraćuje pripremni period i to nam ne omogućava da sklopimo, da integrišemo igrače koji dolaze sa strane, koji nemaju iskustvo. Ali rako je kako je svima nama i Evroliga će biti zatevna od početka do kraja - rekao je Itudis na treningu pred srpskim medijima u Beogradskoj Areni.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Hapoel je u duelu protiv Bavaraca odigrao dva različita poluvremena:

- Videli smo svi šta je i kako je. Pomogli su nam sastanak i video analiza posle utakmice. Nažalost, nismo pobedili protivnika, a nismo ni igrali na tom nivou koji možemo da igramo. U jednom trenutku smo sa 26:8 smo došli do vođstva. U suštini, ne treba doći do te situacije da moraš da budeš 18 poena u zaostatku da bi se vratio. Međutim, Evroliga je pokazala i prošle godine i u svim prethodnim godinama da ne postoji tim koji bi se lako predao. To ne postoji. Sa svojom igrom bi trebalo da nešto diktiraš, ili tempo ili način igre.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Bivši trener Fenerbahčea i moskovskog CSKA otkriva da želi daleko bolji Hapoel protiv u utorak veče protiv Crvene zvezde.

- Igramo sa jednom veoma dobrim timom koji ima ambicije za plej-of, koji je napunio roster, koji ima svoju publiku. Biće zahtevna utakmica od početka. Siguran sam da imamo kvalitet da im se suprotstavimo na pravi način.

Prokomentarisao je i srpskog reprezentativca Vasilija Micića, od koga se očekuje da bude vođa izraelske ekipe.

- Druga je godina, znači da se znamo bolje i on sa igračima i klubom, i sa ulogom i mojom filozofijom... Tako da je došao spreman. Jedan je od tih igrača koji je došao i očekujemo da Vasa nam pruži dobra izdanja. Za MVP? daj Bože, ali ajde da budemo malo realniji, da znamo sutra šta nas očekuje. Hvala Bogu, to očekujemo. Vasa ima taj kvalitet.

Na pitanje šta konkretno očekuje od Micića, kaže:

- Zna on vrlo dobro.

Zanimljivo da je Itudis u igračkim danima delio svlačionicu sa Milošem Teodosićem, koji je tokom leta imenovan u novog sportskog direktora kluba s Malog Kalemegdana.

Foto: KK Crvena zvezda

"Mislim da je to veliki dobitak za Zvezdu i za košarku generalno u Srbiji. Jedan čovek kao Miloš Teodosić, koji ima želju da se bavi ovim poslom, kada on priđe nekom igraču da ga savetuje i da mu kaže pod kojim uglom on gleda taj pas, šta radi odbrana i tako dalje, to je veoma bitno. Mislim da je dobitak i za Zvezdu i za košarku što je on na toj poziciji".

Takođe, Grk je prethodne sezone imao priliku da trenira Džonatana Motlija i Krisa Džonsa, koji su pred početak novog ciklusa pojačali crveno-bele.

- Mi smo bili veoma zadovoljni sa Krisom Džonsom. Ja lično sam, zna i Kris, hteo da ga potpišem dok sam bio u Feneru. Nije se to dogodilo. Sarađivali smo u Hapoelu i on je jedan od tih razloga zašto je Hapoel bio jedan od lidera Evrolige. Skoro tri meseca smo bili na prvom mestu i na kraju direktno ušli u plej-of. Ali situacija individualno za njegovu familiju dovela ga je do toga da napusti Hapoel ranije nego što smo svi mislili, ali i dalje ostajemo u dobrim odnosima i sa obojicom. i Motli i Kris, su razlog zašto sam rekao da je Zvezda pojačala roster i direktno cilja na plej-of - jasan je Dimitris Itudis.

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