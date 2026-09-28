Koliko zarađuje Nikola Grbić kao selektor Poljske? Naspram fudbala i košarke - sića!
Čuveni srpski as nedavno je stigao do svoje šeste zlatne medalje u trenerskoj karijeri.
Odbojkaška reprezentacija Poljske nastavila je sa žetvom medalja pod vođljstvom Nikole Grbića (53), koji je još jednom potvrdio kakav je majstor svog zanata!
Otkako je seo na klupu crveno-belih u januaru 2022. godine zna samo za uspehe, zato i ne čudi što ga u ovoj zemlji obožavaju. Na nedavno održanom Evropskom prvenstvu odbranili su titulu osvojenu 2023, a tu su još i srebro sa Olimpijskih igara 2024. u Parizu, srebro i bronza sa svetskih šampionata 2022. i 2025, uz tri zlata i dve bronze u Ligi nacija.
Mnogi se pitaju koliko jedan do najboljih svetskih stručnjaka zarađuje kao selektor, a sada je i to otkriveno. Ako uporedimo sa fudbalom i košarkom, ta suma je u najmanju ruku - sića.
Naime, prema podacima poljskog portala "Sport.pl", bivši kapiten našeg državnog tima je više novca dobijao kao trener Peruđe, nego sada. U Italiji je na godišnjem nivou primao 170.000 evra, dok u Poljskoj za 12 meseci inkasira 130.000 evra. Pritom, u to nisu uračunati bonusi za osvajanje medalja, a doneo ih je dosad tačno deset.
Inače, mlađi od braće Grbić je dugo pregovarao sa Odbojkaškim savezom Poljske. Sa tamošnjim klubom Zaksom osvojio je Ligu šampiona, što mu je bila i najbolja preporuka. Posle OI u Tokiju 2021. nasledio je Vitala Hejnena i navodno dobio dva puta veću platu, a potpisao je višegodišnji ugovor.
Podsetimo, proslavljeni tehničar je vodio i selekciju Srbije, kojoj je doneo zlato i srebro u Svetskoj ligi, uz jednu bronzu na Evropskom prvenstvu.
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