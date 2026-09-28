Fudbal

NESTVARNE SCENE: Fudbaler izvukao dva crvena kartona zbog kose od metar i po (VIDEO)

M.M.

28. 09. 2026. u 17:51

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Rezultat je bio u drugom planu...

НЕСТВАРНЕ СЦЕНЕ: Фудбалер извукао два црвена картона због косе од метар и по (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/@tjcope

Fudbal ume da donese bizarne situacije, ali ono što se dogodilo na meču između Antigve i Barbude i Angvile, u okviru KONKAKAF Lige nacija, definitivno spada u kategoriju nesvakidašnjih.

U centru pažnje našao se napadač Angvile Ejden Skipio, odnosno njegova frizura.

Skipio je poznat po izuzetno dugim dredovima, koji su, prema navodima tamošnjih medija, dugački gotovo metar i po. Upravo njegova kosa postala je jedan od glavnih aktera utakmice.

Tokom susreta, dvojica reprezentativaca Antigve i Barbude povukla su Skipija za kosu, što je sudija sankcionisao najstrožom kaznom – crvenim kartonom. Tako su dvojica igrača morali ranije da napuste teren zbog poteza koji je, najblaže rečeno, veoma neobičan za jedan fudbalski meč.

Ipak, ono što je još zanimljivije jeste da duga kosa nije pomogla Angvili da izbegne ubedljiv poraz.

Antigva i Barbuda je slavila čak 5:0, a rezultat se nije menjao do kraja utakmice.

Tako je Skipiova frizura, duga gotovo metar i po, postala jedna od glavnih priča utakmice – a dvojica njegovih protivnika će ovaj susret pamtiti po tome što su zbog nje zaradili crvene kartone.

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