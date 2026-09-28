Zbog nje je zavoleo Partizan, a sada opet obukao crno-beli dres! Ova lepotica je supruga Bandže Sija! (FOTO)

Ona je se od malih nogu deklarisala kao navijačica kluba iz Humske.

Credit: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Francuski košarkaš Bandža Si potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom, potvrdio je danas KK Partizan.

- Vratio se Bandža Si! Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas - piše u objavi regionalnog vicešampiona.

U tekstu se dalje navodi da je Francuz prošao kompletne pripreme sa klubom iz Humske, dok je za crno-bele igrao i prijateljske mečeve zatvorenog tipa protiv Zenita iz Sankt Peterburga i Hapoela iz Tel Aviva.

- U redove Partizana, Bandža je prvi put stigao tokom sezone 2017/18 kada je osvojio Kup Radivoj Korać. Isti uspeh, ponovio je sa crno-belima i 2019. godine, nakon čega je branio boje Andore, Metropolitansa, Pariza i Oradee - objavili su iz Partizana.

Međutim, daleko interesantnija je činjenica da je Bandža oženjen Srpkinjom, izvesnom Ninom, koju je upoznao još za vreme prvog mandata u Partizanu. Njih dvoje su godinama u uspešnom braku.

Tokom igračkih dana u Parizu, Bandža je dolazio u Beograd na gostovanje protiv Partizana, a tada je tribinama Arene viđena i njegova supruga Nina sa ćerkicom u crno-belom dresu. Odavno se zna da je Srpkinja velika navijačica kluba iz Humske, kao i da je zbog toga njen suprug iz srca zavoleo Beograđane.

- Deca će nositi dres Partizana, ali sa mojim imenom na njemu. Moja supruga navija za Partizan od malena. Ja sam igrao u tom klubu. Jedino kako je moglo da bude je i da naša deca budu navijači Partizana - izjavio je Bandža Si svojevremeno.

Inače, Nina Si je digitalna kreatorka i influenserka, odavno radi na relaciji - Pariz - Beograd. Aktivna je po društvenim mrežama, pa neretko deli poslovne trenutke i detalje iz privatnog života.

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