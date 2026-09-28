Zbog nje je zavoleo Partizan, a sada opet obukao crno-beli dres! Ova lepotica je supruga Bandže Sija! (FOTO)
Ona je se od malih nogu deklarisala kao navijačica kluba iz Humske.
Francuski košarkaš Bandža Si potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom, potvrdio je danas KK Partizan.
- Vratio se Bandža Si! Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas - piše u objavi regionalnog vicešampiona.
U tekstu se dalje navodi da je Francuz prošao kompletne pripreme sa klubom iz Humske, dok je za crno-bele igrao i prijateljske mečeve zatvorenog tipa protiv Zenita iz Sankt Peterburga i Hapoela iz Tel Aviva.
- U redove Partizana, Bandža je prvi put stigao tokom sezone 2017/18 kada je osvojio Kup Radivoj Korać. Isti uspeh, ponovio je sa crno-belima i 2019. godine, nakon čega je branio boje Andore, Metropolitansa, Pariza i Oradee - objavili su iz Partizana.
Međutim, daleko interesantnija je činjenica da je Bandža oženjen Srpkinjom, izvesnom Ninom, koju je upoznao još za vreme prvog mandata u Partizanu. Njih dvoje su godinama u uspešnom braku.
Tokom igračkih dana u Parizu, Bandža je dolazio u Beograd na gostovanje protiv Partizana, a tada je tribinama Arene viđena i njegova supruga Nina sa ćerkicom u crno-belom dresu. Odavno se zna da je Srpkinja velika navijačica kluba iz Humske, kao i da je zbog toga njen suprug iz srca zavoleo Beograđane.
- Deca će nositi dres Partizana, ali sa mojim imenom na njemu. Moja supruga navija za Partizan od malena. Ja sam igrao u tom klubu. Jedino kako je moglo da bude je i da naša deca budu navijači Partizana - izjavio je Bandža Si svojevremeno.
Inače, Nina Si je digitalna kreatorka i influenserka, odavno radi na relaciji - Pariz - Beograd. Aktivna je po društvenim mrežama, pa neretko deli poslovne trenutke i detalje iz privatnog života.
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