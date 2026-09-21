Selidba iz Beograda! U ovoj dvorani će igrati mečeve Evrolige!
Navijači su ostali iznenađeni posle najnovije odluke kluba.
Prema pisanju „Kipar Basketa“, Koškarški klub Makabi iz Tel Aviva će proglasiti "rajsko ostrvo" svojom bazom za utakmice Evrolige.
"Ponos Izraela" je prethodnih sezna igrao u dvorani "Aleksandar Nikolić", a prošle koristio i domaćinstvo u Bugarskoj, međutim, u predstojećoj 2026/27 izabrao je Kipar za novo stacioniranje.
Prvi čovek Makabija, Šimon Mizrahi, tokom turnira „Neofitos Handriotis“, sastao se sa predsednikom Republike Kipar, Nikosom Hristodulidesom, kako bi razgovarali o zahtevu šestostrukog evropskog šampiona.
U stvari, izraelski klub je, izgleda, već poslao zvanično pismo predsedniku Republike Kipar, kako bi se nastavilo i formalizovalo domaćinstvo Izraelaca na Kipru, pred predstojeće takmičenje na evroligaškoj sceni.
Prve vibracije su pozitivne, ali trenutno nema zvanične odluke. „Spiros Kiprijanu“ u Limasolu i „Tasos Papadopulos - Elefterija“ u Nikoziji su najverovatnije dvorane koji će ugostiti Makabi, ukoliko njihov zahtev bude prihvaćen.
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