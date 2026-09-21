Košarka

Selidba iz Beograda! U ovoj dvorani će igrati mečeve Evrolige!

Новости.онлине/С.С.

21. 09. 2026. u 17:10

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Navijači su ostali iznenađeni posle najnovije odluke kluba.

Селидба из Београда! У овој дворани ће играти мечеве Евролиге!

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Prema pisanju „Kipar Basketa“, Koškarški klub Makabi iz Tel Aviva će proglasiti "rajsko ostrvo" svojom bazom za utakmice Evrolige.

"Ponos Izraela" je prethodnih sezna igrao u dvorani "Aleksandar Nikolić", a prošle koristio i domaćinstvo u Bugarskoj, međutim, u predstojećoj 2026/27 izabrao je Kipar za novo stacioniranje.

Prvi čovek Makabija, Šimon Mizrahi, tokom turnira „Neofitos Handriotis“, sastao se sa predsednikom Republike Kipar, Nikosom Hristodulidesom, kako bi razgovarali o zahtevu šestostrukog evropskog šampiona.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

U stvari, izraelski klub je, izgleda, već poslao zvanično pismo predsedniku Republike Kipar, kako bi se nastavilo i formalizovalo domaćinstvo Izraelaca na Kipru, pred predstojeće takmičenje na evroligaškoj sceni.

Prve vibracije su pozitivne, ali trenutno nema zvanične odluke. „Spiros Kiprijanu“ u Limasolu i „Tasos Papadopulos - Elefterija“ u Nikoziji su najverovatnije dvorane koji će ugostiti Makabi, ukoliko njihov zahtev bude prihvaćen.

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