Istorija se ponavlja: Mančester junajted je ovako loš start imao još samo jednom
MANČESTER junajted se muči na startu sezone.
"Crveni đavoli" otvorili su loše još jednu sezonu Premijer lige i tako izjednačili najslabiji učinak nakon pet kola.
Ekipa Majkla Kerika je osvojila samo pet bodova. Junajted je ovako loš početak imao i u sezoni 2014/15.
Posrnuli engleski velikan je pobedio samo Ipsvič (5:2) u prvenstvu, dok je u Ligi šampiona savladao Sabah (4:0).
Klub sa "Old Traforda" je upisao dva remija - Everton (2:2) i Fulam (1:1), a poraze je doživeo od Hala (0:2) i Mančester sitija (0:1).
Posle ovako lošeg starta, ni Kerik nije siguran na klupi. Ostaje da se vidi koliko će izdržati kao menadžer, posebno ako se nastave loši rezultati Mančester junajteda.
"Crveni đavoli" u narednoj utakmici Premijer lige, 10. oktobra dočekuju Totenhem koji takođe igra veoma loše.
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