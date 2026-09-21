Istorija se ponavlja: Mančester junajted je ovako loš start imao još samo jednom

MANČESTER junajted se muči na startu sezone.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

"Crveni đavoli" otvorili su loše još jednu sezonu Premijer lige i tako izjednačili najslabiji učinak nakon pet kola.

Ekipa Majkla Kerika je osvojila samo pet bodova. Junajted je ovako loš početak imao i u sezoni 2014/15.

5 - With five points, this is Manchester United's joint-lowest tally after five games of a Premier League season, also picking up five in 2014-15.



Sluggish. pic.twitter.com/UZTBWRpGnm — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2026

Posrnuli engleski velikan je pobedio samo Ipsvič (5:2) u prvenstvu, dok je u Ligi šampiona savladao Sabah (4:0).

Klub sa "Old Traforda" je upisao dva remija - Everton (2:2) i Fulam (1:1), a poraze je doživeo od Hala (0:2) i Mančester sitija (0:1).

Posle ovako lošeg starta, ni Kerik nije siguran na klupi. Ostaje da se vidi koliko će izdržati kao menadžer, posebno ako se nastave loši rezultati Mančester junajteda.

"Crveni đavoli" u narednoj utakmici Premijer lige, 10. oktobra dočekuju Totenhem koji takođe igra veoma loše.

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