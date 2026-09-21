Fudbal

Istorija se ponavlja: Mančester junajted je ovako loš start imao još samo jednom

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

21. 09. 2026. u 17:20

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MANČESTER junajted se muči na startu sezone.

Историја се понавља: Манчестер јунајтед је овако лош старт имао још само једном

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

"Crveni đavoli" otvorili su loše još jednu sezonu Premijer lige i tako izjednačili najslabiji učinak nakon pet kola.

Ekipa Majkla Kerika je osvojila samo pet bodova. Junajted je ovako loš početak imao i u sezoni 2014/15. 

Posrnuli engleski velikan je pobedio samo Ipsvič (5:2) u prvenstvu, dok je u Ligi šampiona savladao Sabah (4:0).

Klub sa "Old Traforda" je upisao dva remija - Everton (2:2) i Fulam (1:1), a poraze je doživeo od Hala (0:2) i Mančester sitija (0:1).

Posle ovako lošeg starta, ni Kerik nije siguran na klupi. Ostaje da se vidi koliko će izdržati kao menadžer, posebno ako se nastave loši rezultati Mančester junajteda.

"Crveni đavoli" u narednoj utakmici Premijer lige, 10. oktobra dočekuju Totenhem koji takođe igra veoma loše.

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