Ostali sportovi

"Vukovi" jure elitu: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u Oradei protiv Strazbura startuju na kvalifikacionom turniru grupe A Lige šampiona

Slobodan Krstović

17. 09. 2026. u 20:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VATERPOLISTI Novog Beograda sutra (17.00) u Oradei protiv Strazbura startuju u kvalifikacionoj grupi "A" za plasman u Ligu šampiona. Vicešampion Srbije u subotu (17.00) igra sa nemačkim Špandauom 04, a u nedelju (11.30) sa Oradeom. Prve dve ekipe izboriće grupnu fazu elitnog takmičenja, dok se druge dve sele u Evrokup.

Вукови јуре елиту: Ватерполисти Новог Београда сутра у Орадеи против Стразбура стартују на квалификационом турниру групе А Лиге шампиона

Foto Nikola Skenderija

Među 10 sigurnih učesnika grupne faze je i naš prvak, kragujevački Radnički. Titulu brani Barseloneta.

Ovogodišnja Liga šampiona ima posebnu draž za Radnički i Novi Beograd, jer će se u srpskoj prestonici od 11.do 13. maja odigrati Fajnal for u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine