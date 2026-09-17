"Vukovi" jure elitu: Vaterpolisti Novog Beograda sutra u Oradei protiv Strazbura startuju na kvalifikacionom turniru grupe A Lige šampiona
VATERPOLISTI Novog Beograda sutra (17.00) u Oradei protiv Strazbura startuju u kvalifikacionoj grupi "A" za plasman u Ligu šampiona. Vicešampion Srbije u subotu (17.00) igra sa nemačkim Špandauom 04, a u nedelju (11.30) sa Oradeom. Prve dve ekipe izboriće grupnu fazu elitnog takmičenja, dok se druge dve sele u Evrokup.
Među 10 sigurnih učesnika grupne faze je i naš prvak, kragujevački Radnički. Titulu brani Barseloneta.
Ovogodišnja Liga šampiona ima posebnu draž za Radnički i Novi Beograd, jer će se u srpskoj prestonici od 11.do 13. maja odigrati Fajnal for u muškoj i ženskoj konkurenciji.
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