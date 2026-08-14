TEŽAK ŽREB ZA SRBE! Ovo su protivnici Partizana i Šapca u Evrokupu!

Vaterpolisti Partizana igraće u grupi B kvalifikacija za Evrokup u Atini sa Savonom, Apolonom, Duizburgom i Sintezom iz Kazanja.

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Vaterpolisti Šapca igraće u grupi C kvalifikacija za Evrokup sa ekipama Juga iz Dubrovnika, Enke iz Istanbula i Vajt Šarksa iz Hanovera, odlučeno je danas žrebom u Varni.

Šabac će biti domaćin kvalifikacionog turnira grupe B, koji je na programu od 9. do 11. oktobra.

Plasman u narednu fazu takmičenja u Evrokupu izboriće po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe.

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