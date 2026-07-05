"DELFINI" SE RASPUCALI: Vaterpolisti u poslednjem kolu turnira u Budimpšeti torpedovali Holandiju sa 22:7
SILNI „delfini“ na rastanku. Vaterpolisti su u poslednjem kolu turnira u Budimpešti torpedovali Holandiju sa 22:7 (7:2, 5:3, 6:0, 4:2). Izabranici Vladimira Vujasinovića osvojili su drugo mesto, iza domaćina Mađarske.
Srbi su krenuli silovito i već u petom minutu vodili su sa 5:0. Tada je bilo i rešeno pitanje pobednika, a naši nijednog trenutka nisu povlačili ručnu. Naročito su bili silni u drugom poluvremenu.
Mnogi igrači su bili odlučni da se nametnu novom selektoru, a naročito se istakao Nikola Kojić sa šest pogodaka.
Podsetimo, Srbija je u prvom kolu savladala Gruziju sa 21:10,a u drugom izgubili od Mađarske – 13:17.
SRBIJA - HOLANDIJA 22:7
BAZEN: „Alfred Hajoš“ u Budimpešti. Gledalaca: 300. Sudije: Kun (Mađarska) i Berišvili (Gruzija). Igrač više: Srbija 13 (8), Holandija 8 (3). Peterci: Srbija 2 (2), Holandija -.
SRBIJA: Glušac (5 odbrana), Pljevančić 3, Stanojević 1, Novaković 2, Kojić 6, Milojević, Trtović 3, Gavrilović, Kovačević 2, Martinović 2, Gajić, Božović, Virijević (5 odbrana), Jauković 3.
HOLANDIJA: Spajker (1 odbrana), Van der Šaf, De Vrajs, Der Vervo 1, M. Der Vajden 1, De Maj, Jukić 2, J.der Vajden 1, Kristm De Verd 1, Šnal, Ten Bruk, Stanburk (3 odbrane), Hofmajer 1.
Četvrtine: 7:2, 5:3, 6:0, 4:2
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