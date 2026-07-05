SREBRO SIJA KAO ZLATO: Srbija nemoćna pred brutalnim Amerima! Istorijska medalja u Istanbulu!

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je u finalu Svetskog prvenstva od SAD rezultatom 81:107 (19:30, 26:27, 16:24, 20:26).

FOTO: FIBA.Basketball

Nisu uspeli evropski šampioni da objedine titule i na planetarnom takmičenju, pošto su ih je savladao najdominantiji tim planete, Sjedinjenih Američkih Država, koji su do finalnog meča sve rivale dobijali sa 50+ razlike.

Istina, "orlići" se nisu uplašili takvih poniženja protivnika koje su SAD gazile, te su u finalni okršaj ušli hrabro, bez respekta prema rivalu. I pored ubedljivog poraza, ostaje upamćeno da je ova generacija ostvarila istorijski uspeh u Istanbulu, osvajanjem srebrne medalje na šampionatima sveta u uzrastu do 17 godina. Nikad niko pre nije napravio takav podvig!

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 37 poena. Matija Lukić je postigao 16 poena, a Luka Miladinović je ubacio devet poena. U selekciji SAD istakao se Klarens Roser Džunior sa 23 poena, dok je Žoakim Bumtje zabeležio 20.

Australija je ranije danas pobedila Tursku rezultatom 77:69 u borbi za bronzanu medalju.

Srbija je bolje ušla u meč i povela 6:2, ali je onda usledila serija Amerikanaca 13:0 o rezultatski preokret (15:6), pa za "orliće" više nije bilo ni slamke spasa.

U finišu uvodnog kvartala SAD je steklo prvu dvocifrenu prednost (27:16), koju je odmah zaustavio trojkom Kusturica, svojim osmim poenom. Kevin Dogtri ju je poništio istom, pa se na prvi mali odmor otišlo vođstvom Amerikanaca 30:19.

Trojkom Lazara Miličića, "orlići" su već na startu drugog kvartala prepolovili minus i prišli samo na šest poena minusa (30:24).

Međutim, Amerikanci su zadržali dvocifreno vođstvo i na poluvreme otišli sa prednošću 57:45. Treba reći, ipak, da je ovo najmanja prednost koju su SAD imale na Svetskom prvenstvu preko bilo kog rivala, koga su prethodno dobijali.

Ipak, početkom drugog dela, domaći su se odlepili i očas posla stekli 16 poena viška (69:53), čime su sve nade oko najsjajnijeg odličja pale u vodu.

Uprkos tome, "orlići" nemaju za čim da žale. Osvojeno je fenomenalno drugo mesto, pokazali su budući as Barselone Nikola Kusturica, potom Matija Lukić, Luka Pavlović (sin Partizanove legende Saše Pavlovića), Zvezdin biser Ognjen Simjanovski da Srbija ne mora da brine za budućnost srpske košarke.

Jer srebro iz Istanbula, sija kao zlato...

SAD - SRBIJA 81:107 (30:19, 27:26, 24:16, 26:20)

DVORANA: BDC Arena. SUDIJE: Dos Santos (Brazil), Vulkok (Australija), Anaja (Panama).

SAD: Boman 6, Montgomeri 4, Dogtri 15, Kolins 2, Pejdž 11, Vilijams 9, Jang -, Kroford 3, Blek 12, Butje Butje 20, Roser 23, Dempir 2.

SRBIJA: Galić -, Đurović -, Stepanović 3, Simjanovski 7, Veselinović -, Lukić 16, Šaponjić -, Miladinović 9, Bjelica 2, Kusturica 37, Miličić 5, Pavlović 2.

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