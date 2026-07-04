PETROVIĆ PIKIRAO PRVO POJAČANJE PARTIZANU: Dolazi Brazilac od 2.000.000 evra
Partizan dobio još jednu opciju u napadu, a crno-beli su konačno uspeli da završe posao oko transfera Džefersona Marinja dos Santosa poznatijeg kao "Že" koji dolazi na pozajmicu iz turskog Gectepea.
Crno-beli se spremaju za novu sezonu u Sloveniji, a već su odigrali i dva kontrolna susreta. Doživljen je debakl protiv CSKA 1948, da bi onda bio savladan Aluminij, a Brazilac koji po stilu igre podseća na Mateusa Saldanju bi ubrzo trebalo da se priključi novim saigračima.
Dolazak "Žea" je ujedno prvo pojačanje crno-belih od kako je funkciju sportskog direktora preuzeo Radosav Petrović koji je dobru vest obelodanio na današnjem prvom treningu...
- Nova je situacija što se tiče Džefersona, mogu da potvrdim da smo priveli taj transfer kraju. On će večeras krenuti iz Sao Paula, sutra stiže u Beograd. U ponedeljak ga čekaju lekarski pregledi, a posle toga sledi potpis ugovora. Radi se o pozajmici sa otkupom, gde mi imamo apsolutnu kontrolu - rekao je Petrović.
Pregovori sa Brazilcem su započeti još ranije, a bilo je dosta komplikacija pošto je realizaciju transfera najpre kočio njegov agent koji zastupa i Saldanju, a kojem je Partizan ostao dužan u prošlosti da bi potom i sam klub zatezao, ali je Gectepe ipak popustio.
Brazilac u Humsku stiže kao pozajmljen fudbaler, a Partizan je izdvojio 150.000 evra, a crno-beli će moći da ga oktupe nakon godinu dana za cifru od 2.000.000 evra.
To će se desiti samo u slučaju da "Že" zadovolji svojim učinkom, a ukoliko se proslavi mogao bi da zaradi i dodatne bonuse.
Že je već krenuo ka Srbiji, te ga u ponedeljak ga čekaju zakazani lekarski pregledi, potom i put ka Sloveniji, gde će se priključiti novim saigračima.
Preporučujemo
UME I FRANCUSKA DA RATUJE: Rajan Čerki imao poruku za Paragvajce
05. 07. 2026. u 22:15
NEMA POZITIVAN SKOR SA NjIM! Novak Đoković saznao rivala u četvrtfinalu Vimbldona!
05. 07. 2026. u 21:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)