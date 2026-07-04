Fudbal

PETROVIĆ PIKIRAO PRVO POJAČANJE PARTIZANU: Dolazi Brazilac od 2.000.000 evra

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04. 07. 2026. u 12:46

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Partizan dobio još jednu opciju u napadu, a crno-beli su konačno uspeli da završe posao oko transfera Džefersona Marinja dos Santosa poznatijeg kao "Že" koji dolazi na pozajmicu iz turskog Gectepea.

ПЕТРОВИЋ ПИКИРАО ПРВО ПОЈАЧАЊЕ ПАРТИЗАНУ: Долази Бразилац од 2.000.000 евра

FOTO: FK Partizan

Crno-beli se spremaju za novu sezonu u Sloveniji, a već su odigrali i dva kontrolna susreta. Doživljen je debakl protiv CSKA 1948, da bi onda bio savladan Aluminij, a Brazilac koji po stilu igre podseća na Mateusa Saldanju bi ubrzo trebalo da se priključi novim saigračima.

Dolazak "Žea" je ujedno prvo pojačanje crno-belih od kako je funkciju sportskog direktora preuzeo Radosav Petrović koji je dobru vest obelodanio na današnjem prvom treningu...

- Nova je situacija što se tiče Džefersona, mogu da potvrdim da smo priveli taj transfer kraju. On će večeras krenuti iz Sao Paula, sutra stiže u Beograd. U ponedeljak ga čekaju lekarski pregledi, a posle toga sledi potpis ugovora. Radi se o pozajmici sa otkupom, gde mi imamo apsolutnu kontrolu - rekao je Petrović.

Pregovori sa Brazilcem su započeti još ranije, a bilo je dosta komplikacija pošto je realizaciju transfera najpre kočio njegov agent koji zastupa i Saldanju, a kojem je Partizan ostao dužan u prošlosti da bi potom i sam klub zatezao, ali je Gectepe ipak popustio. 

Brazilac u Humsku stiže kao pozajmljen fudbaler, a Partizan je izdvojio 150.000 evra, a crno-beli će moći da ga oktupe nakon godinu dana za cifru od 2.000.000 evra. 

To će se desiti samo u slučaju da "Že" zadovolji svojim učinkom, a ukoliko se proslavi mogao bi da zaradi i dodatne bonuse.

Že je već krenuo ka Srbiji, te ga u ponedeljak ga čekaju zakazani lekarski pregledi, potom i put ka Sloveniji, gde će se priključiti novim saigračima.

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