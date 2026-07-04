PRIŠAO MESIJU, PA OSTAO U ŠOKU: Golman Zelenortskih Ostrva otkrio šta mu je Argentinac rekao
Otkrovenje ovogodišnjeg Svetskog prvenstva sigurno je golman Zelenortskih Ostrva, Vozinja. On je nakon meča sa Argentinom otkrio kako je nakon meča tekao njegov razgovor sa Lionelom Mesiju
Pokazao je vremešni golman da meč protiv Španije nije bio puka slučajnost. Kvalitet se mogao videti i u duelu sa, za mnoge, najboljim svih vremena.
Četrdesetogodišnji golman je imao sedam odbrana protiv Španije, tri u susretu sa Saudijskom Arabijom i čak osam šuteva je zaustavio svetskim šampionima. Leo Mesi je pogodio jednom, što je u neku ruku bila i čast za čoveka koji je u ovom trenutku bez kluba.
- Prišao sam mu i pre nego što sam bilo šta mogao da kažem, zagrlio me je i rekao: 'Dobar posao, ti si zaista sjajan golman. Tvoj narod mora biti mnogo ponosan na tebe'. Čuti tako nešto od čoveka kao što je Leo mi mnogo znači - rekao je Vozinja i dodao:
- Zahvalio sam mu se i rekao: 'Hvala, Leo, najbolji si'. Onda sam ga upitao za dres, a on se nasmešio i rekao: 'Naravno, daću ti ispred svlačionice'. Momenti kao što su ovi se pamte do kraja života - rekao je Vozinja posle susreta.
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