DRAMA KAKVU MUNDIJAL NE PAMTI! Irnaci hitno usred noći izbačeni iz SAD

Selektor Irana Amir Galenoi rekao je da je njegov tim morao odmah da napusti SAD i vrati se u kamp u Tihuani, u Meksiku, nekoliko sati nakon remija 2:2 sa Novim Zelandom u Inglvudu.

Foto: AP Photo/Andre Penner

Galenoi nije rekao ko je doneo odluku, ali je rekao da tim očekuje da će prenoćiti u Kaliforniji kako bi igrači mogli da prođu kroz uobičajeni proces oporavka posle prve utakmice turnira. Umesto toga, posle utakmice im je rečeno da moraju odmah da lete za Tihuanu, u Meksiku.

„Nisu nam čak ni dali vremena da se oporavimo. Posle današnje utakmice su nam rekli: 'Morate odmah da krenete'. Veoma je važno da imamo vremena da se oporavimo, ali nas mole da sednemo u avion i vratimo se u naš kamp u Tihuani i to nas zaista brine“, rekao je selektor Irana.

Iranska reprezentacija prolazi kroz turbulentan period od 28. februara, kada su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana. Teheran je na kraju odlučio da igra na Svetskom prvenstvu iako je FIFA odbila zahtev da se tri utakmice grupne faze premeste iz Sjedinjenih Država.

Kapiten Mehdi Taremi je rekao da je ekipa čak i pre dolaska na utakmicu prošla pet sati putnih i bezbednosnih provera na obično kratkoj ruti između Tihuane i šireg područja Los Anđelesa.

Taremi i Galenoei su se takođe žalili na odsustvo važnih članova delegacije, među kojima su bili predsednik Iranske federacije, deo stručnog štaba i medijski zvaničnici, kojima SAD nisu izdale vize.

- Mislim da FIFA mora više da nam pomogne od ovoga... Sve je, zapravo, kao katastrofa za nas“, rekao je Taremi.

U prvom kolu, Iran je igrao 2:2 protiv Novog Zelanda, iako je dva puta zaostajao. Elija Džast je postigao gol na početku oba poluvremena za Novi Zeland, dok su Iranci odgovorili golovima Ramina Rezaijana i Mohameda Mohebija, koji su u 64. minutu doveli rezultat do 2:2.

Iran igra preostale utakmice u grupi protiv Belgije u Inglvudu i Egipta u Sijetlu, a sva četiri tima imaju po jedan bod posle prvog kola.