HAOS NA SVETSKOM PRVENSTVU! Huligani napravili lom, lomili po gradu, ni policija im nije mogla ništa (VIDEO)
VRELA je situacija u Meksiko Sitiju na startu Svetskog prvenstva, a o tome najbolje govore snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama.
Mundijal je počeo 11. juna a pored Meksika, domaćini su još i Sjedinjene Američke Države i Kanada.
Prvi meč odigran je na stadionu Asteka, tu je domaćin savladao Južnu Afriku, a nakon toga na ulicama je viđen nezapamćeni haos.
Ispred stadiona održan je protest ljudi koji su pogođeni tekućim sukobom sa narko kartelima u Meksiku.
U prestonici Meksika protestovali su i prosvetni radnici.
Bile su dve grupe od po 800 ljudi, kako je saopštila policija. Bilo je i huligana koji su unapred bili pripremljeni za nerede, i upravo su oni započeli sukob.
Oko 300 pripadnika policije bilo je raspoređeno oko stadiona, uključujući i konjičku jedinicu. Odmah su reagovali na početak sukoba.
Traju sukobi i dalje, ali čini se da je vrhunac bio na danu otvaranja 11. juna na dan otvaranja. Mnogi snimci su tek sada počeli da se pojavljuju.
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