HAOS NA SVETSKOM PRVENSTVU! Huligani napravili lom, lomili po gradu, ni policija im nije mogla ništa (VIDEO)

VRELA je situacija u Meksiko Sitiju na startu Svetskog prvenstva, a o tome najbolje govore snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama.

FOTO: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Mundijal je počeo 11. juna a pored Meksika, domaćini su još i Sjedinjene Američke Države i Kanada.

Prvi meč odigran je na stadionu Asteka, tu je domaćin savladao Južnu Afriku, a nakon toga na ulicama je viđen nezapamćeni haos.

Ispred stadiona održan je protest ljudi koji su pogođeni tekućim sukobom sa narko kartelima u Meksiku.

Protesters and police clashed outside Mexico City’s Azteca Stadium just before the FIFA World Cup’s opening match kicked off.



Protest groups have warned of further disruption to the tournament, as they press demands on issues ranging from education reforms to disappearances. pic.twitter.com/j11WKtE0O9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 12, 2026

U prestonici Meksika protestovali su i prosvetni radnici.

Bile su dve grupe od po 800 ljudi, kako je saopštila policija. Bilo je i huligana koji su unapred bili pripremljeni za nerede, i upravo su oni započeli sukob.

Batalla campal en México en protestas en la inauguración del Mundial, las fuerzas represivas se vieron totalmente sobrepasadas ante la furia subversiva.



México gastó más de 2.000 millones de dólares en organizar el Mundial de 2026... pic.twitter.com/WQS2gFQLM2 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 12, 2026

Oko 300 pripadnika policije bilo je raspoređeno oko stadiona, uključujući i konjičku jedinicu. Odmah su reagovali na početak sukoba.

Traju sukobi i dalje, ali čini se da je vrhunac bio na danu otvaranja 11. juna na dan otvaranja. Mnogi snimci su tek sada počeli da se pojavljuju.

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