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HAOS NA SVETSKOM PRVENSTVU! Huligani napravili lom, lomili po gradu, ni policija im nije mogla ništa (VIDEO)

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13. 06. 2026. u 14:01

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VRELA je situacija u Meksiko Sitiju na startu Svetskog prvenstva, a o tome najbolje govore snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama.

ХАОС НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ! Хулигани направили лом, ломили по граду, ни полиција им није могла ништа (ВИДЕО)

FOTO: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Mundijal je počeo 11. juna a pored Meksika, domaćini su još i Sjedinjene Američke Države i Kanada. 

Prvi meč odigran je na stadionu Asteka, tu je domaćin savladao Južnu Afriku, a nakon toga na ulicama je viđen nezapamćeni haos. 

Ispred stadiona održan je protest ljudi koji su pogođeni tekućim sukobom sa narko kartelima u Meksiku.

U prestonici Meksika protestovali su i prosvetni radnici.

Bile su dve grupe od po 800 ljudi, kako je saopštila policija. Bilo je i huligana koji su unapred bili pripremljeni za nerede, i upravo su oni započeli sukob.

Oko 300 pripadnika policije bilo je raspoređeno oko stadiona, uključujući i konjičku jedinicu. Odmah su reagovali na početak sukoba.

Traju sukobi i dalje, ali čini se da je vrhunac bio na danu otvaranja 11. juna na dan otvaranja. Mnogi snimci su tek sada počeli da se pojavljuju.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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