Politika

PANIKA U HRVATSKOJ: Kineski ubica aviona u rukama Srbije - modernizacija naše vojske već duže vreme okupira pažnju komšija

V.N.

05. 07. 2026. u 08:57

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MODERNIZACIJA Vojske Srbije već duže vreme okupira pažnju Hrvata.

ПАНИКА У ХРВАТСКОЈ: Кинески убица авиона у рукама Србије - модернизација наше војске већ дуже време окупира пажњу комшија

Foto: Printskrin

Dok Hrvati kupuju polovnu robu, Srbija ozbiljno jača svoju vojsku, kako bi sama čuvala svoje nebo i zaštitila se od svake eventualne agresije.

Otud i hrvatska fascinacija srpskim predsednikom Vučićem, zahvaljujući kojem je potpuno promenjen odnos snaga u regionu, pa je zbog toga stalna meta tamošnjih medija i političara.

„Kineski ubica aviona“ stiže u Srbiju, piše hrvatski tportal.

Foto: Printskrin

Srbija je zvanično potvrdila nabavku kineskog protivvazdušnog sistema dugog dometa  HQ--9, čime postaje prvi evropski korisnik jednog od najmodernijih kineskih sistema zemlja-vazduh. Ovaj potez predstavlja jedan od najvećih iskoraka u modernizaciji Vojske Srbije u poslednjih nekoliko decenija i značajno menja odnos snaga u regionu, tvrde Hrvati.

 HQ-9, poznat i kao „Crvena zastava-9“, smatra se najnaprednijim kineskim kopnenim sistemom protivvazdušne odbrane velikog dometa. Sistem je namenjen zaštiti širokih teritorija, velikih gradova, vojnih baza i strateške infrastrukture, a po svojim sposobnostima često se poredi sa ruskim sistemima S-300 i S-400, kao i američkim sistemom Patriot.

Prema dostupnim podacima, modernije verzije HQ-9 mogu da presreću vazdušne ciljeve na udaljenosti od 200 do 250 kilometara, dok pojedini izvori navode da najnovije varijante imaju domet i do 300 kilometara. Sistem je sposoban da dejstvuje protiv borbenih aviona, bespilotnih letelica, krstarećih i taktičkih balističkih raketa.

Vojni analitičari ističu da bi uvođenje HQ-9 Srbiji prvi put omogućilo stvaranje istinskog dugometnog protivvazdušnog štita, čime bi se značajno povećala dubina odbrane i sposobnost zaštite ključnih vojnih i civilnih objekata. Sistem bi se nadovezao na već postojeće kineske sisteme FK-3 i HQ-17AE, stvarajući višeslojnu protivvazdušnu odbranu.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da Kina svoje sisteme nudi po znatno nižoj ceni od zapadnih konkurenata, uz manje političkih ograničenja pri izvozu. Upravo zbog toga stručnjaci ocenjuju da se Beograd odlučio za kinesko rešenje nakon što su planovi o nabavci ruskih sistema S-300 i S-400 postali teško ostvarivi zbog geopolitičkih okolnosti i sankcija.

Nabavka HQ-9 izazvala je brojne reakcije u regionu i na Zapadu. Dok jedni smatraju da je reč o legitimnom jačanju odbrambenih kapaciteta Srbije, drugi upozoravaju da bi uvođenje tako moćnog sistema moglo dodatno promeniti bezbednosnu ravnotežu na Balkanu, zaključuje se u tekstu na tportalu.

(Alo)

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