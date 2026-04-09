SKANDALOZNO: Klub koji nikada nije izgubio, a Ginis neće ni da čuje za njih!

NEVIĐENI podvig! Postoji klub koji je upravo stigao do svoje 100. uzastopne pobede u svojoj zemlji.

Fudbal u Turkmenistanu definitivno nije među najkvalitetnijim koje možete pronaći u Aziji, ali je svakako jedinstven u svetu zbog podviga koji je postigao klub Arkadag.

Pobedom nad Mervom rezultatom 7:1 u prvom kolu nove sezone, tim Arkadaga je dostigao potpuno neverovatno dostignuće od 100 uzastopnih pobeda u svojoj zemlji.

Arkadag iz Turkmenistana je upravo postigao jedinstven podvig u svetskom fudbalu. Slavili su u 100 uzastopnih utakmica u turkmenskom fudbalu. Zapravo, nikada nisu bili bez pobede na nacionalnom nivou.

Arkadag je pobedio u svakoj ligaškoj utakmici u istoriji. Njihova prva sezona bila je 2023. godine, kada su pobedili u 24 od 24 utakmice. Sledeće godine su pobedili 30/30, a 2025. 28/28.

Sezonu 2026. započeli su pobedom od 7-1 nad Mervom. Ako se pitate odakle je došlo ostalih 17 pobeda, došle su u Kupu Turkmenistana. Takođe su pobedili u svakoj utakmici u Superkupu i TFF kupu, ali ako računate samo ligaška i kup takmičenja, imaju 100 pobeda.

Koreni uspeha Arkadaga leže u identitetu njihovog osnivača, Gurbangulija Berdimuhamedova, bivšeg vladara Turkmenistana. Arkadag znači "zaštitnik", kako je Berdimuhamedov poznat.

Nakon što je dao zeleno svetlo za izgradnju "pametnog grada" na jugu zemlje, čija je izgradnja koštala pet milijardi dolara (procene se razlikuju), odlučio je da mu je potreban fudbalski klub.

I tako je Arkadag potom osnovan 1. aprila 2023. godine. Odmah su doveli sve najbolje turkmenske talente u naciju u kojoj nema stranaca, kupujući ključne igrače od svojih rivala. A navijači drugih klubova optužili su ih za nameštanje utakmica, navodno ubijajući interesovanje za sport u zemlji.

Turkmenski tim nikada nije ušao u Ginisovu knjigu rekorda. To je zbog velikog pitanja regularnosti takmičenja, problema sa upravljanjem ligom, integriteta utakmica i monopolizacije talenata u domaćem prvenstvu.

Za razliku od domaćih takmičenja, Arkadag igra i na kontinentalnim turnirima u Aziji i nije toliko uspešan. Naravno, ovo je potvrda nižeg kvaliteta turkmenskog fudbala.

Arkadag je nedavno odigrao dvomeč protiv saudijskog Al Nasra u plej-ofu Azijske Lige šampiona (drugi rang), i na kraju su Saudijci pobedili u oba meča rezultatom 1:0.

