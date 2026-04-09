NIGERIJAC OTKRIO SVE: Evo šta je Novak Đoković uradio nakon meča Zvezde i Pariza
KOŠARKAŠI Crvene zvezde gostuju Asvelu u 37. kolu Evrolige, beogradski tim je na prekretnici, može do plej-ofa, a može i van top 10... Pred meč u Francuskoj govorio je Čima Moneke.
- Utisak je da može sve da se desi. Neki tim može da bude u plej-inu, da bude u top 6, ili da idpasne. Imamo još dve utakmice. Moj plan je da pobedimo obe utakmice. Lično, nervozan sam do bola, Pre utakmice protiv Pariza, sve o čemu smo pričali ili čemu smo se nadali od drugih timove ne bi trebalo da bude važno. Ne razmišljamo o porazima. Da, apsolutno proveravam tabelu.
Otkrio je Nigerijac da je dobio poruku podrške od Novaka Đokovića.
- Da, čestitao je posle meča sa Parizom. Čestitao je nakon utakmice. On zna šta treba da uradim i mi ćemo da izađemo na teren i to ćemo uraditi - rekao je Moneke.
Govorio je i kvalitetima narednog protivnika.
- Fizički su spremni, visoki, igraju čvrsto i nemaju šta da izgube. Ključ nam je da ostanemo usredsređeni i svoji. Znamo kakvi su oni, a kakav tim mi treba da budemo. Moramo da počnemo utakmicu sa istim osećajem ozbiljnosti kao u prošloj, to bi trebalo da bude ključ - zaključio je Čima Moneke.
