ŠOK KAKAV SRBIJA NE PAMTI! Sudija povukao potez koji mu je zapečatio sudbinu!
SKANDAL!
Skandal u srpskom fudbalu! Subotička bruka, prema najnovijim informacijama dobiće uskoro epilog. Do "Sport kluba" dolaze informacije da će ceh platiti sudija Marko Ivković.
Lajkovačkom arbitru preti pauza – do kraja sezone. Pominje se i potencijalno brisanje sa liste, ali za sada ta verzija nije izvesna. Navodno, Ivković u poslednjih sedam kola neće biti angažovan ni u VAR sobi.
- U vrhu Fudbalskog saveza Srbije sazrelo je uverenje da se arbitraža sudije iz Lajkovca, na utakmici Spartak Ždrepčeva krv – Javor Matis (1:2), nalazi u crvenoj liniji unutar koje nema opravdanja, ni pomilovanja. Ivkoviću se na dušu stavljaju oba penala za ivanjički tim, mada se čini da adekvatnog saradnika, pri prvoj odluci, nije imao ni u Jovanu Šegrtu, kolegi iz VAR sobe - piše "Sport klub".
Biće zato zanimljiva i analiza Domenika Mesine, predsednika Sudijske komisije FSS, dok se čeka još uvek zvanična odluka.
