Fudbal

ŠOK KAKAV SRBIJA NE PAMTI! Sudija povukao potez koji mu je zapečatio sudbinu!

Новости онлине

06. 04. 2026. u 08:28 >> 08:41

SKANDAL!

ШОК КАКАВ СРБИЈА НЕ ПАМТИ! Судија повукао потез који му је запечатио судбину!

Foto arhiva VN

Skandal u srpskom fudbalu! Subotička bruka, prema najnovijim informacijama dobiće uskoro epilog. Do "Sport kluba" dolaze informacije da će ceh platiti sudija Marko Ivković.

Lajkovačkom arbitru preti pauza – do kraja sezone. Pominje se i potencijalno brisanje sa liste, ali za sada ta verzija nije izvesna. Navodno, Ivković u poslednjih sedam kola neće biti angažovan ni u VAR sobi.

- U vrhu Fudbalskog saveza Srbije sazrelo je uverenje da se arbitraža sudije iz Lajkovca, na utakmici Spartak Ždrepčeva krv – Javor Matis (1:2), nalazi u crvenoj liniji unutar koje nema opravdanja, ni pomilovanja. Ivkoviću se na dušu stavljaju oba penala za ivanjički tim, mada se čini da adekvatnog saradnika, pri prvoj odluci, nije imao ni u Jovanu Šegrtu, kolegi iz VAR sobe - piše "Sport klub".

Biće zato zanimljiva i analiza Domenika Mesine, predsednika Sudijske komisije FSS, dok se čeka još uvek zvanična odluka. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE ŽELjKO OBRADOVIĆ! Evo kada pada odluka o nastavku karijere