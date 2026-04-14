KO BI OVO OČEKIVAO! Miškov igrač "pobegao" od Jokićevog trenera

IZNENAĐENjE!

John Byrum/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Univerzitet Severna Karolina preuzeo je Majk Meloun, čovek koji ima prsten NBA lige sa Denver Nagetsima i Nikolom Jokićem, ali u tom klubu nećemo više gledati mladog Luku Bogavca.

Crnogorski košarkaš je odlučio da promeni klub i u nastavku svoje karijere nastupaće za Univerzizet Oklahoma stejt.

To je potvrdio i njegov menadžer, Miodrag Ražnatović.

Ove sezone je Bogavac beležio 9.8 poena po meču, 2.5 skokova i 2.2 asistencije, a bio je starter na 21 meču od 33 utakmice.

Bogavac je igrao za SC Derbi pre nego što je prešao u Severnu Karolinu, a karijeru je počeo kao član Mege.