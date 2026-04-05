"VEĆ SUTRA MOŽE BITI POSTIGNUT DOGOVOR SA IRANOM" Tramp nakon jezivih pretnji Teheranu šokirao izjavom
SJEDINjENE Američke Države bi već do ponedeljka mogle da postignu sporazum o mirnom rešavanju sukoba, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp u intervjuu za Foks njuz.
- Predsednik je rekao da veruje da bi mogao da postigne dogovor već do sutra. Postoje Dobre šanse da se to ostvari u narednom danu, strane trenutno vode pregovore - preneo je novinar Trej Jingst u programu Foks njuza, prepričavajući svoj razgovor sa predsednikom.
Američki lider je dodao da je Vašington početkom 2026. godine poslao oružje iranskim demonstrantima preko Kurda, ali da su ga, po rečima Trampa, oni zadržali za sebe.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
