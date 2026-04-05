NIJE SAMO BUGARSKI REPREZENTATIVAC! Još jedan igrač odlazi iz Zvezde! Već se zna i gde!
Sve je izvesniji njegov povratak "kući".
Crvena zvezda je u prethodnoj rundi Evrolige doživela poraz od Partizana u večitom derbiju, čime je šanse za plej-of svela na teoriju, dok joj i plej-in visi o koncu.
Uprkos tome, zasluge je zaslužio plejmejker Kodi Miler Mekintajer sa 24 postignuta poena, devet asistencija i četiri skoka. Međutim, reprezentativac Bugarske će, navodno, napustiti Mali Kalemegdan na kraju sezone i pojačati bratski Olimpijakos.
Osim Amerikanca sa bugarskim pasošem, blizu odlaska iz Zvezde nalazi se i Ebuka Izundu. Iako je od početka sezone imao kratku minutažu, gorostas iz Nigerije je beležio fantastičnu statistiku i bio od koristi timu.
Preciznije, Izundu prosečno ima 7.8 poena i četiri skoka po meču, za samo nešto više od 14 minuta po meču, ali Nigerijac nije najzadovoljniji takvim statusom.
Pojavile su se spekulacije da je blizu povratka u Tursku, gde je već branio boje Galatasaraja, ali bi sada pojača posrnuli Efes. Dvostruki uzastopni osvajač Evrolige ima užasnu sezonu u eliti i na kontu svega deset trijumfa.
Ostaje da se vidi koiliko u svemu ovome ima istine i da li bi Izundu zaista mogao da se vrati na dobro poznatu destinaciju, jer mnoge ekipe žele ovog igrača u svojim redovima.
