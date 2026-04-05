NIJE SAMO BUGARSKI REPREZENTATIVAC! Još jedan igrač odlazi iz Zvezde! Već se zna i gde!

05. 04. 2026. u 15:39

Sve je izvesniji njegov povratak "kući".

Crvena zvezda je u prethodnoj rundi Evrolige doživela poraz od Partizana u večitom derbiju, čime je šanse za plej-of svela na teoriju, dok joj i plej-in visi o koncu.

Uprkos tome, zasluge je zaslužio plejmejker Kodi Miler Mekintajer sa 24 postignuta poena, devet asistencija i četiri skoka. Međutim, reprezentativac Bugarske će, navodno, napustiti Mali Kalemegdan na kraju sezone i pojačati bratski Olimpijakos.

Osim Amerikanca sa bugarskim pasošem, blizu odlaska iz Zvezde nalazi se i Ebuka Izundu. Iako je od početka sezone imao kratku minutažu, gorostas iz Nigerije je beležio fantastičnu statistiku i bio od koristi timu.

Preciznije, Izundu prosečno ima 7.8 poena i četiri skoka po meču, za samo nešto više od 14 minuta po meču, ali Nigerijac nije najzadovoljniji takvim statusom.

Pojavile su se spekulacije da je blizu povratka u Tursku, gde je već branio boje Galatasaraja, ali bi sada pojača posrnuli Efes. Dvostruki uzastopni osvajač Evrolige ima užasnu sezonu u eliti i na kontu svega deset trijumfa.

Ostaje da se vidi koiliko u svemu ovome ima istine i da li bi Izundu zaista mogao da se vrati na dobro poznatu destinaciju, jer mnoge ekipe žele ovog igrača u svojim redovima.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona 

 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike

