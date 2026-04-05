Košarka

PROBLEMIMA ZA MONAKO NEMA KRAJA: Povredio se Nemanja Nedović, poznato kolika ga pauza čeka

Časlav Vuković

05. 04. 2026. u 15:25

NEMA kraja problemima za Monako. Sad su povrede te koje prave probleme Manučaru Markoišviliju pred važan deo sezone.

ПРОБЛЕМИМА ЗА МОНАКО НЕМА КРАЈА: Повредио се Немања Недовић, познато колика га пауза чека

Foto: Profimedia

Srpski košarkaš Nemanja Nedović povredio se na utakmici protiv Dubaija i čeka ga oko mesec dana pauze.

Takođe, Majk Džejms se vratio iz SAD gde je lečio povredu zadnje lože, ali neće biti u protokolu za današanji susret sa Dižonom. Očekuje se da bude u sastavu za predstojeće duplo kolo u Evroligi.

Nema dileme da su ovo veliki problemi za Kneževe, posebno što su do kraja osnovnog dela Evrolige ostalo još tri kola.

Monako se trenutno nalazi na 10. mestu na tabeli sa učinkom 19-16, a naredne nedelje dočekuje Asvel i Barselonu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike