PROBLEMIMA ZA MONAKO NEMA KRAJA: Povredio se Nemanja Nedović, poznato kolika ga pauza čeka
NEMA kraja problemima za Monako. Sad su povrede te koje prave probleme Manučaru Markoišviliju pred važan deo sezone.
Srpski košarkaš Nemanja Nedović povredio se na utakmici protiv Dubaija i čeka ga oko mesec dana pauze.
Takođe, Majk Džejms se vratio iz SAD gde je lečio povredu zadnje lože, ali neće biti u protokolu za današanji susret sa Dižonom. Očekuje se da bude u sastavu za predstojeće duplo kolo u Evroligi.
Nema dileme da su ovo veliki problemi za Kneževe, posebno što su do kraja osnovnog dela Evrolige ostalo još tri kola.
Monako se trenutno nalazi na 10. mestu na tabeli sa učinkom 19-16, a naredne nedelje dočekuje Asvel i Barselonu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
04. 04. 2026. u 19:40
VEMBANjAMA GLEDA I NE VERUJE! MVP partija Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Sparsima!
05. 04. 2026. u 00:04
STANjE MU SE POGORŠALO! Legendarni trener upao u komu! Lekari mu se bore za život!
05. 04. 2026. u 12:42
BOGDAN BOGDANOVIĆ U DENVERU? Navijači čine sve da se to desi
05. 04. 2026. u 12:41
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
