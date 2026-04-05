PROBLEMIMA ZA MONAKO NEMA KRAJA: Povredio se Nemanja Nedović, poznato kolika ga pauza čeka

NEMA kraja problemima za Monako. Sad su povrede te koje prave probleme Manučaru Markoišviliju pred važan deo sezone.

Foto: Profimedia

Srpski košarkaš Nemanja Nedović povredio se na utakmici protiv Dubaija i čeka ga oko mesec dana pauze.

Takođe, Majk Džejms se vratio iz SAD gde je lečio povredu zadnje lože, ali neće biti u protokolu za današanji susret sa Dižonom. Očekuje se da bude u sastavu za predstojeće duplo kolo u Evroligi.

🏥🔴 Monaco'da, sakatlığından dolayı Nemanja Nedovic yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. ❌



➡️ Tedavisi süren Mike James ise ABD'den döndü. Kısa süre içerisinde sahalara dönmesi planlanıyor.

Nema dileme da su ovo veliki problemi za Kneževe, posebno što su do kraja osnovnog dela Evrolige ostalo još tri kola.

Monako se trenutno nalazi na 10. mestu na tabeli sa učinkom 19-16, a naredne nedelje dočekuje Asvel i Barselonu.

