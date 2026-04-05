TEŽAK UDARAD ZA BARSELONU! Zbog povrede propušta četvrtfinale Lige šampiona!

Trener Hansi Flik moraće da nađe drugo rešenje.

Fudbaler Barselone Mark Bernal propustiće zbog povrede skočnog zgloba prvu utakmicu četvrtfinala Lige šampiona protiv madridskog Atletika, preneo je danas španski As.

Bernal se povredio na jučerašnjem meču 30. kola La Lige između istih rivala, koji su Katalonci dobili u Madridu rezultatom 2:1. On je ušao u igru u 40. minutu umesto Ronalda Arauha, jer se i on takođe povredio.

Međutim, Mark je zbog povrede skočnog zgloba morao da izađe iz igre u 62. minutu. Španski mediji navode da će Arauho biti spreman za duel sa Atletikom, dok će Bernal odsustvovati sa terena između sedam i 10 dana.

Podsetimo, prva utakmica četvrtfinala Lige šampiona između Barselone i Atletika biće odigran u sredu (21.00) na Nou Kampu, revanš je na programu 14. aprila u Madridu.

BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida