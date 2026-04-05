U IZRAELSKOM NAPADU NA BEJRUT: Četvoro poginulo, desetine povređene
NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 39 je povređeno danas u izraelskom napadu na Bejrut, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.
Izraelska vojska navela je, sa druge strane, da je jutros napala infrastrukturu libanske militantne grupe Hezbolah u libanskoj prestonici, prenosi libanska agencija NNA.
Na snimcima se može videti dim koji se diže iz južnih delova Bejruta nakon više napada.
Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je ranije danas da je sedam osoba, uključujući devojčicu od četri godine, poginulo u napadima na Kfar Hatu u južnom Libanu.
Saopštenje, koje je prenela NNA, usledilo je nakon što su lokalni mediji javili da je napad na tom području izvršen tokom noći.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)