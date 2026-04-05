BALAŠEVIĆI GODINAMA ČUVALI: Mirza Selimović novu pesmu posvetio ocu (FOTO)
SARADNjA između Bebe Balašević i pevača Mirze Selimovića došla je gotovo prirodno iz dugogodišnjeg prijateljstva i sličnih životnih vrednosti koje dele. Pesma „Da neko pita“ ima dugu i ličnu istoriju.
Beba ju je napisala sa svega šesnaest godina, a godinama je bila omiljena među njenim ukućanima pre nego što je odlučeno da konačno dobije svoj put do publike. Posebnu emociju nosi i činjenica da je prvi demo ove pesme svojevremeno otpevao njen otac Đorđe Balašević dok je radio na jednom albumu.
Inspiracija vodi u mladost i prvu veliku zaljubljenost. Beba je tada bila šesnaestogodišnja devojka zaljubljena u momka koji je izlazio u jedan novosadski kafić, a upravo ta uspomena ostala je osnova priče koju pesma nosi.
Kada je pesma stigla do Mirze, brzo je osvojila i njegove najbliže, pa je bilo jasno da je upravo on pravi glas za ovu emociju. Učestvovao je i u kreativnom procesu, dajući svoje sugestije i interpretaciju, zbog čega pesma danas nosi lični pečat oboje.
"Da neko pita'" tako nije samo novi singl, već topla muzička ispovest o ljubavi i uspomenama, pesma koja lako pronalazi put do svakoga ko je bar jednom voleo.
