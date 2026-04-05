"IZVRŠENA BLOKADA I PRETRES TERENA, PRIPADNICI BEZBEDNOSTI NASTAVLJAJU RAD": Oglasilo se Ministarstvo odbrane povodom slučaja u Kanjiži

MINISTARSTVO odbrane Republike Srbije oglasilo se povodom slučaja u Kanjiži.

Saopštenje ministarstva vam prenosimo u celosti:

- U vezi današnjih događaja na teritoriji opštine Kanjiža, u rejonima sela Velebit, Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić, obaveštavamo javnost da je, na osnovu naloga Višeg javnog tužilaštva u Subotici, izvršena blokada i pretres terena na navedenim lokacijama.

U akciji su učestvovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Kriminalističko-istražne grupe Vojne policije, pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojnobezbednosne agencije.

Tom prilikom pronađena je veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu. Sumnjivi predmeti locirani su u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Republiku Srbiju i Mađarsku.

Nadležno Više javno tužilaštvo je izvršilo uviđaj i navedeno delo je pravno kvalifikovano kao krivično delo iz člana 348. Krivičnog zakonika – nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, stav 3 u vezi sa stavom 2, imajući u vidu da je reč o većoj količini sredstava velike razorne moći, u sticaju sa krivičnim delom iz člana 313. Krivičnog zakonika – diverzija, i to u pokušaju.

Pripadnici bezbednosnih snaga nastavljaju dalji rad na terenu sa ciljem pronalaska dodatnih tragova, kao i identifikacije i procesuiranja lica koja se mogu dovesti u vezu sa ovim događajem.

Ministarstvo odbrane nastaviće, u saradnji sa ostalim nadležnim organima, da preduzima sve mere u cilju očuvanja bezbednosti građana i zaštite vitalne infrastrukture Republike Srbije. - navodi se u saopštnjenju.