SRBIJA SPREČILA PLAN DIZANJA GASOVODA U VAZDUH! Glavna vest u ruskim medijima izjava Vučića i akcija Vojske Srbije

В.Н.

05. 04. 2026. u 12:37 >> 13:20

SRPSKE vlasti su otkrile eksploziv „razorne moći“ postavljen u blizini ključnog gasovoda koji transportuje rusku energiju u Mađarsku, prenosi ruski mediji.

СРБИЈА СПРЕЧИЛА ПЛАН ДИЗАЊА ГАСОВОДА У ВАЗДУХ! Главна вест у руским медијима изјава Вучића и акција Војске Србије

Foto: Novosti

Mediji dodaju da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić o tome obavestio mađarskog premijera Viktora Orbana.

Do incidenta je došlo, kako pišu, nakon što je Ukrajina u suštini prekinula isporuku ruske nafte Mađarskoj preko svoje teritorije.

Obraćajući se novinarima danas, Vučić je rekao da su „dva velika paketa eksploziva pronađena u opštini Kanjiža, oko 10 kilometara od mađarske granice", navodi se u tekstu ruskog medija. 

Eksplozija ovog gasovoda bi izazvala značajan poremećaj snabdevanja zemalja tokom dužeg perioda.

(RT/RIA Novosti)

BONUS VIDEO: Vučić obilazi gradilište EKSPO

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

