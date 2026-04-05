SRBIJA SPREČILA PLAN DIZANJA GASOVODA U VAZDUH! Glavna vest u ruskim medijima izjava Vučića i akcija Vojske Srbije

SRPSKE vlasti su otkrile eksploziv „razorne moći“ postavljen u blizini ključnog gasovoda koji transportuje rusku energiju u Mađarsku, prenosi ruski mediji.

Mediji dodaju da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić o tome obavestio mađarskog premijera Viktora Orbana.

Do incidenta je došlo, kako pišu, nakon što je Ukrajina u suštini prekinula isporuku ruske nafte Mađarskoj preko svoje teritorije.

Obraćajući se novinarima danas, Vučić je rekao da su „dva velika paketa eksploziva pronađena u opštini Kanjiža, oko 10 kilometara od mađarske granice", navodi se u tekstu ruskog medija.

Eksplozija ovog gasovoda bi izazvala značajan poremećaj snabdevanja zemalja tokom dužeg perioda.

(RT/RIA Novosti)

