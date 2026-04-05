BIVŠI IGRAČ ZVEZDE NAPRAVIO FRKU! Kritikuju ga sa svih strana, a on "pobegao" u otadžbinu!
Na Marakani je svojevremeno bio veliki ljubimac delija.
Stigao je ove zime kao veliko pojačanje Osman Bukari u redove Viđev Lođa iz američkog Ostina.
Poljski prvoligaš platio je rekordnih 5.500.000 evra za nekadašnje krilo Crvene zvezde, koje se nije proslavilo ni u novom klubu.
Posle razočaravajućih partija našao se na meti kritika, da bi promenom trenera i dolaska Aleksandra Vukovića bio "zakucan" za klupu, na koju je sišao s tribine, gde je plaćao ceh slabom učinku.
Taman što se pomislilo da je nevoljama po Bukarija došao kraj, usledio je neverovatan rasplet. Naime, prema pisanju tamošnjih medija, Osman Bukari je pobegao iz Poljske pre 17 dana, kako bi nabavio neophodnu papirologiju za boravak u toj državi.
Bivši prvotimac Zvezde otputovao je u Nigeriji, jer u njegovoj Gani nema ambasada Poljske, odakle mora da pribavi dokumenta.
"Veszlo" je osudio taj događaj, naročito klub koji je dao Bukariju da potpiše ugovor, pre nego što je rešio dozvolu za boravak u Poljskoj.
Poznato je da ambasada Poljske u Nigeriji daje tri vrste viza, ali je Osman u januaru kada mu se žurilo, nabavio primera radi C, koja pruža samo prolaz kroz tranzitnu zonu na aerodromu.
Zbog toga je krilni fudbaler otišao iz Lođa i pokušaće da nabavi Nacionalnu vizu D, sa kojom bez muke može da "zarađuje hleb" i živi u Poljskoj tokom sledećih 12 meseci.
“Izgleda da je u njegovom slučaju od početka planirano da nakon 90 dana napusti Poljsku na dve nedelje. Da li je to bilo potrebno? Verovatno ne. Mogao je odmah da traži vizu tipa D i time obezbedi godinu dana boravka. U međuvremenu bi mogao da podnese zahtev za privremeni boravak u Poljskoj, što bi rešilo problem na duži rok. Štaviše, zahtev za privremeni boravak može se podneti čak i poslednjeg dana legalnog boravka, a tada se boravak smatra legalnim do donošenja odluke. Dakle, teoretski, Bukari nije morao da napušta Poljsku”, navodi “Veszlo”.
U tekstu se dalje kaže:
“Međutim, praksa može biti drugačija. U klubu su bili svesni situacije i održavali su kontakt sa ambasadom u Nigeriji. Transfer Bukarija bio je brz, pa verovatno nije bilo vremena da se sve odradi ranije. Procedura traje oko dve nedelje, bez obzira na tip vize. Zato je morao da provede to vreme ili ranije u Africi ili sada – izbor je bio između dva loša tajminga”, piše pomenuti izvor.
Nema sumnje da se Osman Bukari po odlasku iz Zvezde nije proslavio. Iako je najbolje partije pružao na Marakani, očekivalo se više od ovog brzonogog asa.
Preporučujemo
Komentari (0)