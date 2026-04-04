Fudbal

SVE BLIŽE NEVEROVATNOM REKORDU: Kristijano Ronaldo se opasno primakao 1000. golu

Časlav Vuković

04. 04. 2026. u 10:17

NIJE potrebno pominjati šta je sve uradio Kristijano Ronaldo u fudbalu. Ipak, Portugalac je blizu jednog neverovatnog dostignuća.

СВЕ БЛИЖЕ НЕВЕРОВАТНОМ РЕКОРДУ: Кристијано Роналдо се опасно примакао 1000. голу

Foto: Profimedia

On je u pobedi njegovog Al Nasra nad Al Najmom (5:2) postigao dva gola i još više se približio magičnoj brojci od 1000. pogodaka u karijeri.

To su mu bili 22. i 23. gol u aktuelnoj sezoni, odnosno 966. i 967. ukupno kad se računa klupski i reprezentativni fudbal.

Čini se da će Kristijano Ronaldo brže nego što se očekivalo oboriti pomenuti rekord. Da bi se to dogodilo potrebno je da se još 33 puta upiše u strelce, što iz ove perspektive deluje kao lak zadatak.

Što se Al Nasra tiče, ovaj tim igra fenomenalno, nalazi se u seriji od 15 pobeda u svim takmičenjima i prvi je na tabeli prvenstva Saudijske Arabije sa 70 bodova, ima šest više od Al Hilala, ali i meč više.

