SVE BLIŽE NEVEROVATNOM REKORDU: Kristijano Ronaldo se opasno primakao 1000. golu
NIJE potrebno pominjati šta je sve uradio Kristijano Ronaldo u fudbalu. Ipak, Portugalac je blizu jednog neverovatnog dostignuća.
On je u pobedi njegovog Al Nasra nad Al Najmom (5:2) postigao dva gola i još više se približio magičnoj brojci od 1000. pogodaka u karijeri.
To su mu bili 22. i 23. gol u aktuelnoj sezoni, odnosno 966. i 967. ukupno kad se računa klupski i reprezentativni fudbal.
Čini se da će Kristijano Ronaldo brže nego što se očekivalo oboriti pomenuti rekord. Da bi se to dogodilo potrebno je da se još 33 puta upiše u strelce, što iz ove perspektive deluje kao lak zadatak.
Što se Al Nasra tiče, ovaj tim igra fenomenalno, nalazi se u seriji od 15 pobeda u svim takmičenjima i prvi je na tabeli prvenstva Saudijske Arabije sa 70 bodova, ima šest više od Al Hilala, ali i meč više.
