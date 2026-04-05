ZELENSKI MOŽE DA ODAHNE Sirski: Povratili smo kontrolu u 12 mesta u pravcu Aleksandrovke
Ukrajinske odbrambene snage su, u okviru operacije na Aleksandrovskom pravcu, povratile kontrolu nad osam naselja u Dnjepropetrovskoj oblasti i četiri u Zaporoškoj oblasti, objavio je glavnokomandujući Oleksandr Sirski.
Podsetio je da ukrajinske ofanzivne akcije traju od januara.
U napadu na luku Primorsk oštećen rezervoar za gorivo
Napad drona na luku Primorsk oštetio je rezervoar za gorivo, a ne naftovod, saopštio je gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko.
"Prema ažuriranim informacijama, naftovod u blizini luke Primorsk nije oštećen. Do curenja zapaljivih materijala došlo je usled pogodka šrapnela u jedan od rezervoara za gorivo", napisao je Drozdenko.
(Ukrinform,RIA Novosti)
Preporučujemo
Komentari (0)