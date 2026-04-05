GOLDEN STEJT DOBIO ODLIČNU VEST: Vraća se najbolji igrač

Košarkaš Golden Stejta Stef Kari oporavio se od povrede desnog kolena i biće spreman za utakmicu protiv Hjustona u NBA ligi, saopštio je klub iz San Franciska.

Kari je poslednji meč za Voriorse u NBA ligi odigrao 30. januara protiv Detroita, a potom je zbog povrede propustio 27 utakmica. On je pre povrede prosečno postizao 27,2 poena po meču.

Utakmica između Golden Stejta i Hjustona biće odigrana sutra u San Francisku od četiri časa po centralnoevropskom vremenu.

Golden Stejt se nalazi na 10. mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 36 pobeda i 41 porazom.

