Košarka

GOLDEN STEJT DOBIO ODLIČNU VEST: Vraća se najbolji igrač

Танјуг

05. 04. 2026. u 14:02

Košarkaš Golden Stejta Stef Kari oporavio se od povrede desnog kolena i biće spreman za utakmicu protiv Hjustona u NBA ligi, saopštio je klub iz San Franciska.

ГОЛДЕН СТЕЈТ ДОБИО ОДЛИЧНУ ВЕСТ: Враћа се најбољи играч

FOTO: Tanjug/AP

Kari je poslednji meč za Voriorse u NBA ligi odigrao 30. januara protiv Detroita, a potom je zbog povrede propustio 27 utakmica. On je pre povrede prosečno postizao 27,2 poena po meču.

Utakmica između Golden Stejta i Hjustona biće odigrana sutra u San Francisku od četiri časa po centralnoevropskom vremenu.

Golden Stejt se nalazi na 10. mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 36 pobeda i 41 porazom.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Košarka

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike