GOLDEN STEJT DOBIO ODLIČNU VEST: Vraća se najbolji igrač
Košarkaš Golden Stejta Stef Kari oporavio se od povrede desnog kolena i biće spreman za utakmicu protiv Hjustona u NBA ligi, saopštio je klub iz San Franciska.
Kari je poslednji meč za Voriorse u NBA ligi odigrao 30. januara protiv Detroita, a potom je zbog povrede propustio 27 utakmica. On je pre povrede prosečno postizao 27,2 poena po meču.
Utakmica između Golden Stejta i Hjustona biće odigrana sutra u San Francisku od četiri časa po centralnoevropskom vremenu.
Golden Stejt se nalazi na 10. mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 36 pobeda i 41 porazom.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike
06. 04. 2026. u 06:06
Zvezda "Elite" uslikana sa Mbapeom! Potvrđena veza (FOTO)
05. 04. 2026. u 22:54
HAOS NA UTAKMICI U FRANCUSKOJ: Pobili se košarkaši Monaka i Dižona (VIDEO)
05. 04. 2026. u 22:25
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)